Tri nezgode na području PU Kikinda, četvoro povređenih

Na putevima na području Policijske uprave Kikinda tokom prethodnog dana dogodile su se tri saobraćajne nezgode u kojima su povređene četiri osobe.

Istovremeno, na putevima širom Srbije zabeleženo je 96 saobraćajnih nezgoda. Život su izgubile dve osobe, dok su 44 povređene.

Predstojeći vikend i nastavak turističke sezone doneće pojačan intenzitet saobraćaja, posebno na glavnim putnim pravcima, prilazima turističkim centrima, naplatnim stanicama i graničnim prelazima. Veći broj vozila, visoke temperature i duža putovanja mogu dodatno uticati na umor i koncentraciju vozača.



Vozačima se zato savetuje da putovanje planiraju tako da za volan sednu odmorni i da tokom dužih relacija prave redovne pauze. Posebna pažnja potrebna je zbog većeg prisustva dece u vozilima u svojstvu putnika.

Jedan od najvažnijih apela odnosi se na vožnju pod dejstvom alkohola. Alkohol i upravljanje vozilom i dalje su među najčešćim uzrocima saobraćajnih nezgoda sa teškim posledicama, naročito tokom noćnih sati i vikendom.

Vozačima se savetuje dodatni oprez, strpljenje u uslovima pojačanog saobraćaja i dosledno poštovanje propisa kako bi putovanje proteklo bezbedno.