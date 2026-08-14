August 18, 2026
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Tri nezgode na području PU Kikinda, četvoro povređenih

Viktoria Bella Bugarski02 mins

Na putevima na području Policijske uprave Kikinda tokom prethodnog dana dogodile su se tri saobraćajne nezgode u kojima su povređene četiri osobe.
Istovremeno, na putevima širom Srbije zabeleženo je 96 saobraćajnih nezgoda. Život su izgubile dve osobe, dok su 44 povređene.

Predstojeći vikend i nastavak turističke sezone doneće pojačan intenzitet saobraćaja, posebno na glavnim putnim pravcima, prilazima turističkim centrima, naplatnim stanicama i graničnim prelazima. Veći broj vozila, visoke temperature i duža putovanja mogu dodatno uticati na umor i koncentraciju vozača.


Vozačima se zato savetuje da putovanje planiraju tako da za volan sednu odmorni i da tokom dužih relacija prave redovne pauze. Posebna pažnja potrebna je zbog većeg prisustva dece u vozilima u svojstvu putnika.
Jedan od najvažnijih apela odnosi se na vožnju pod dejstvom alkohola. Alkohol i upravljanje vozilom i dalje su među najčešćim uzrocima saobraćajnih nezgoda sa teškim posledicama, naročito tokom noćnih sati i vikendom.

Vozačima se savetuje dodatni oprez, strpljenje u uslovima pojačanog saobraćaja i dosledno poštovanje propisa kako bi putovanje proteklo bezbedno.

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