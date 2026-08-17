U danima vikenda na području Kikinde otkriveno 226 prekršaja u kontroli saobraćaja

Na području Policijske uprave u Kikindi u danima vikenda dogodile su se tri saobraćajne nezgode – jedna sa materijalnom štetom i dve sa nastradalim licima u kojima su 3 osobe zadobile lake telesne povrede. U nezgodama je nastala materijalna šteta u iznosu od 120.000 dinara. Saobraćajne nezgode dogodile su se ybog nepropisnih radnji od strane vozača. Zbog učinjenih saobraćajnih prekršaja ukupno je otkriveno 226 prekršaja u kontroli saobraćaja. Istovremeno, iz saobraćaja je zbog upravljanja vozilom pod dejstvom alkohola i psihoaktivnih supstanci isključeno 16 vozača, od čega je četiri vozača zadržano u trajanju do 12 časova, jer je izmerena količina alkohola u organizmu prelazila granicu od 1,20 mg/ml alkohola u organizmu odnosno imali su nedozvoljene psihoaktivne supstance. Takođe, otkriveno je 48 prekršaja nekorišćenja sigurnosnog pojasa, 117 prekršaja prekoračenja dozvoljene brzine kretanja vozila i 45 ostalih prestupa.