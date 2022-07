U toku je prijavljivanje za Letnji turnir u malom fudbalu u Bašaidu

Od 5. do 8. avgusta na novom terenu sa tartan podlogom u dvorištu Osnovne škole “1. Oktobar” u Bašaidu održaće se Letnji turnir u malom fudbalu “Bašaid 2022”. Igraće se po sistemu 4+1, a ekipa broji do deset igrača. Kotizacija po ekipi je 10.000 dinara, a prijavljivanje traje do utorka, 2. avgusta, dok će se dva dana kasnije održati i žrebanje sa početkom od 20 časova u prostorijama Mesne zajesdnice Bašaid. Nagradni fond za najbolje učesnike je 180.000 dinara, a kontakt telefon za dodatne informacije je 069-322-18-37.