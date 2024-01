U toku je prijavljivanje za plivanje za Časni krst

Plivanje za Časni krst nije samo svojevsno nadmetanje, već i izuzetna prilika za zajedništvo, duhovnost i proslavu važnog verskog praznika – Bogojavljanja. Učešće u ovom događaju predstavlja poseban doživljaj za sve koji se odluče zaroniti u hladne vode kako bi uhvatili Časni krst i time simbolično obeležili svoju veru i hrabrost. Kako saznajemo od jereja Nikole Mimirov, plivanje će na Jezeru „Strelište” u Novim Kozarcima na Bogojavljanje 19. januara početi od 11 sati i prijavljivanje počinje od sutra. Mogu da učestvuju punoletne osobe kao i maloletna lica, mlađa od 18 godina uz dozvolu roditelja i obavezni lekarski pregled koji će biti organizovan tog dana od 9 sati i 30 minuta u prostorijama Fudbalskog kluba „Sloboda” u tom mestu, nakon čega će od 10 sati i 30 minuta krenuti svečana litija. Važna napomena, prema rečima novokozaračkog sveštenika jeste to da svi učesnici moraju dati saglasnost da plivaju na sopstvenu odgovornost. Tradicionalno plivanje za Časni krst organizuje Crkvena opština uz podršku Mesne zajednice. A, ove godine, po deseti put plivaće se i na Starom jezeru sa početkom od 12 sati. Događaj organizuje Ronilački klub Orka, Kulturni centar, Srpska pravoslavna crkva i lokalna samouprava.

-„ Svi zainteresovani mogu da se već prijave, do sada imamo već njih petoro – šestoro, do 15. mogu da se prijave kako bi odradili lekarski pregled, čisto da se uvere da su ljudi zdravi radi sebe i da možemo da pristupimo realizaciji ovog događaja. Kako nagoveštava prognoza, sada ne bi trebalo da jezero bude zaleđeno, temperatura vode će biti oko četiri stepena, a neke prognoze nagoveštavaju da će biti sunčano tog dana. Svi mogu da se prijave, a do sada smo imali i decu od 14-15 godina koja su plivala, naravno, neophodna je saglasnost roditelja ili staratelja, a starosnog ograničenja nema. Bitna je dobra volja, i ko hoće da ispoštuje taj događaj“, rekao nam je Stojan Bogosavljev, predsednik Ronilačkog kluba „Orka”.

Prijvljivanje za plivanje za Časni krst u Kikindi obavlja se putem broja telefona 063 384 792, dok se zainteresovani za plivanje na Jezeru Strelište u Novim Kozarcima mogu prijavati na broj 064 446 37 31. Pliva se na simboličnih 33 metra, srazmerno godinama koliko je imao Isus Hrist kada je razapet na krst. U svim crkvama na ovaj dan se osvećuje voda, koju vernici nose svojim kućama. Veruje se da je ta voda lekovita i da leči čak i najteža oboljenja.