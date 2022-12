U toku prijavljivanje za energetski zaštićenog kupca

Vlada Srbije je, na predlog Ministarstva energetike, usvojila novu Uredbu o energetski ugroženom kupcu. S obzirom na to, da su ovim aktom unapređeni kriterijumi za sticanje statusa energetski zaštićenog kupca, ubuduće će znatno više građana ostvarivati popust na struju, gas i toplotnu energiju, istakao je predsednik gradske Skupštine Mladen Bogdan.

Pravo na umanjene račune od 40 do 60 odsto imaće i domaćinstva koja su korisnici novčane socijalne pomoći, dečijeg dodatka i uvećanog dodatka za negu i pomoć drugog lica. U praksi to znači da će pomoć moći da dobije pojedinac čija primanja ne prelaze 21.074 dinara, dvočlana porodica koja mesečno ima 33.347, pa sve do šestočlane porodice čija su mesečna primanja 82.711 dinara.

Zahtevi se nalaze na sajtu Ministarstva energetike, sajtu grada Kikinde, a ima ih i u pisarnici Uslužnog centra. Nakon što se predaju zahteve građani će u roku od 30 dana biti obavešteni o ishodu. Prošle godine ovo pravo ostvarilo je oko 800 sugrađana.Pravo na energetski zaštićenog kupca moći će da ostvare i domaćinstva koja imaju dugovanja za struju, gas ili toplotnu energiju.