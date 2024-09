Upis u Regionalni centar za talente – nova grupa za informatiku

Regionalni centar za talente „Dušan Vasiljev” vrši upis novih polaznika, a ove godine oformljena je i grupa za informatiku. Upis će biti održan u subotu, 28. septembra, u prostorijama Gimnazije „Dušan Vasiljev” sa početkom u 10 časova.

Regionalni centar za talente Gimnazije „Dušan Vasiljev” u našem gradu vrši upis novih polaznika, a pored odličnih uslova za rad, đacima su odlasci na takmičenja besplatni, kao i studijska putovanja. Centar učenicima pruža mnogobrojne mogućnosti i jedan je među četiri najveća u Srbiji. Ove godine, oformljena je grupa za informatiku koja je namenjena srednjoškolcima.

-Ozbiljna izmena je uvođenje informatike u naš Centar. Nikada je ranije nismo imali, smatramo to velikim dobitkom. Nemamo uzorak kakav ima Beograd, neće biti testa intelektualnih sposobnosti, ovo je otvoreno za sve učenike koji pronalaze svoje interesovanje za ovo što mi radimo. Učešće u radu Centra je potpuno besplatno, to se nije menjalo. Uslovi su za rad odlični i mislim da ćemo u subotu izaći sa najvećim brojem polaznika koje smo do sada imali, istakao je Srđan Srdić rukovodilac Regionalnog centra za talente „Dušan Vasiljev”.

-Za mene je ovo nova prilika, doći će deca koju ova oblast zanima i koja su željna da nauče nešto novo i više. Potrebe za brigom nema, radićemo šta god budu želeli, bilo koju vrstu programiranja. Potrudiću se da uklopim sve, bez obzira na njihova različita interesovanja, dodao je profesor Strahinja Mršić.

Tokom protekle školske godine, Regionalni centar za talente imao je oko 150 polaznika, a ove godine upis će biti održan u prostorijama Gimnazije „Dušan Vasiljev”, u subotu 28. septembra, sa početkom u 10 sati.