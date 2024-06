Vatrogasci približili svoju profesiju kikindskim osnovcima

Povodom obeležavanja Međunarodnog dana vatrogasaca, učenici prvih i drugih razreda kikindskih osnovnih škola imali su jedinstvenu priliku da se upoznaju sa radom vatrogasaca i njihovom opremom. Ovaj edukativni događaj omogućio je najmlađima da izbliza vide timove specijalizovane za različite vrste spasavanja, kao i vozila i opremu kojom vatrogasci svakodnevno raspolažu.

-„ Meni se ovde najviše dopalo prskanje. Meni je bilo jako vruće i sad kako nas je čika, pustio je crevo da nas prska, ohladilo me je, penjali smo se i u kamion. Takođe mi se svidelo što me je žena naučila kako da oživim čoveka i to spuštanje kad ležiš u krevet i to je to,” rekla nam je jedna od učenica.

-„ Danas smo ovde, 7. juna, na Međunarodni dan vatrogasaca. Naša vatrogasna jedinica ovo organizuje pod upravom pogona Severni Banat da pokaže šta sve ima i čime sve raspolaže. Oni nisu samo vatrogasna jedinica, oni su vatrogasno spasilačka jeidnica koja je prerasla u jednu ozbiljnu jedinicu ali je na raspolaganju gradu Kikindi i svim sugrađanima,” rekao je Milan Borenović rukovodilac pogona Severni Banat.

Gradonačelnik Lukač je istakao prošlogodišnje priznanje koje je ova jedinica dobila za svoje humanitarne aktivnosti, naglašavajući važnost daljeg angažovanja u edukaciji najmlađih.

-„ Siguran sam da Gasprom NIS i ova jedinica koja radi ovde u severnom Banatu uvek je u prethodnom periodu pokazivala sve vrline, hrabrost i humanost i bila na pomoći svim građanima severnog Banata. Zahvalio bih im se na svemu što čine za moje građane Kikinde,” rekao je Lukač.

Uz demonstracije i interaktivne prezentacije, učenici su mogli da postavljaju pitanja i dobiju odgovore direktno od profesionalaca, što je dodatno pobudilo njihovo interesovanje i poštovanje prema ovoj hrabroj profesiji. Obeležavanje Međunarodnog dana vatrogasaca na ovakav način predstavlja sjajnu priliku za povezivanje zajednice i edukaciju dece o osnovnim principima bezbednosti i važnosti timskog rada.