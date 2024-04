Vernici katoličke veroispovesti obeležavaju Uskrs

U atmosferi radosti i duhovnog zajedništva, vernici katoličke veroispovesti danas obeležavaju drugi dan Uskrsa, najvećeg i najradosnijeg hrišćanskog praznika posvećenog proslavi Hristovog vaskrsenja. Centralno okupljanje vernika održano je u crkvi Svetog Franje Asiškog na Gradskom trgu, gde je uskršnjom misom simbolično označen ovaj sveti dan. Misa je privukla veliki broj vernika koji su svojim prisustvom želeli da iskažu radost zbog Hristovog vaskrsenja, događaja koji predstavlja temelj hrišćanske vere.

-„ To me održava. Ja sam bila dugo godina bolesna, i kao dete sam dolazila u crkvu, onda sam radila, otišla u penziju i sad redovno svaki dan dolazim uveče od šest do pola sedam imamo Misu. Jako se divim našem ocu i svima u rukokovodstu katoličkom, što smo dobili tako divnog oca, otac Laslo je predivan,” rekla je jedna od sugrađanki.

Uz mnogobrojne vernike, Uskršnjoj Misi prisustvovao je i gradonačelnik Nikola Lukač sa svojim timom.

-„ Uskrs je vreme nade, mira i blagostanja, takođe simbol novog života, preporoda i obnove. Neka nam praznici podare istrajnost da se hrabro suočimo sa svakodnevnim izazovima i problemima koje nam život neminovno nameće. Veoma smo ponosni na našu zajednicu koja je multikulturna i multinacionalna sredina i radimo na ojačavanju tih odnosa,” dodala je Melita Gombar, članica Gradskog veća za rodnu ravnopravnost i brigu o porodici.

Uskršnji praznici su vreme kada se vernici okreću porodičnim vrednostima, miru i praštanju, šireći poruku ljubavi i nade. Ovogodišnja misa u crkvi Svetog Franje Asiškog posebno je naglasila značaj zajedništva i međusobnog poštovanja među ljudima, u duhu Uskršnjih praznika.