VŠSSOV obeležila je sedam decenija od osnivanja

Visoka škola strukovnih studija za obrazovanje vaspitača u Kikindi obeležila je sedamdeset godina rada i postojanja. Jedina državna visokoškolska ustanova na severu Banata iznedrila je mnogobrojne učitelje i vaspitače, a bogatoj istoriji škole i njenom razvoju govorila je profesorica Ivana Petković kroz temu „Svetionik u pograničnoj ravnici”.

Prošlo je sedam decenija od osnivanja jedine državne visokoškolske ustanove na severu Banata. Uoči jubileja Škole, sprovedene su različite aktivnosti, među kojima se ističe predavanje održano u Narodnoj biblioteci „Jovan Popović” pod nazivom „Svetionik u pograničnoj ravnici”. Visokoškolska institucija prvobitno je bila Učiteljska škola, dok danas obrazuje buduće stručnjake u radu sa decom.

-Škola ove godine sedam decenija postojanja tako da će moja prezentacija prvenstveno biti posvećena tome i to neće biti jedna obična priča o jubileju. Otvaranje jedne visokoškolske institucije pre više od sedamdeset godina odigralo je veoma važnu ulogu u životu ovog grada. Svake godine radimo promociju naše Visoke škole po Vojvodini, pa će ovog puta to biti promocija o tekućim i novim strategijama organizacije škole. Konkretno mislim na to da imamo u planu otvaranje novih smerova, rekla je profesorka Visoke škole strukovnih studija za obrazovanje vaspitača u Kikindi Ivana Petković.

Jedna od aktivnosti u susret jubijelu jeste literarni konkurs čija je tema „Dete”, a učesnici mogu biti studenti, vaspitači i deca predškolskog uzrasta. Vrata škole biće otvorena za sve zainteresovane buduće vaspitače, u sredu 28. februara. Prema našim saznanjima, ova visokoškolska ustanova uvešće dva nova smera, koja će, verujemo izazvati veliko interesovanje.