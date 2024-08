Za zamenu vrata, podova i krečenje u OŠ ,,Đura Jakšić” grad Kikinda izdvojio 1,5 miliona dinara

U Osnovnoj školi ,,Đura Jakšić” izvršeni su radovi na poboljšanju uslova za učenike, pred početak nove školske godine. U dve učionice postavljeni su novi podovi, dok su na pet učionica zamenjena vrata. Takođe, sve učionice su osvežene novim krečenjem. Ovi radovi su finansirani iz gradskog budžeta, za šta je izdvojeno 1,5 miliona dinara, kako bi učenici imali bolje uslove za rad i učenje.

-„ Kao i svake godine, za vreme letnjeg raspusta kada đaci nisu u školi, trudimo se da uradimo što više koliko smo u mogućnosti kako bi deca dočekala novu školsku godinu u što boljim i kvalitetnijim uslovima. Ove godine i svake godine ustvari, tako fazno radimo i sređujemo one najkritičnije delove. To su ove godine bili podovi u dve učionice, gde je sanirana kompletna vlaga i u dve učionice je hoblovan parket koji je bio dotrajao. To su inače učionice budućih pravaka. Trudimo se da ulaskom novih generacija oplemenimo prostor i da uslovi u kojima dece borave i naravno zaposleni, budu što bolji. Osim ovih radova zamenuli smo kompletnu stolariju koja je dotrajala i nije mogla da se otvara u donjem hodniku. Planiramo da sledeće godine uradimo pretres krova nove zgrade, da sredimo produženi boravak i još dve-tri učionice koje su, pošto se naša škola sastoji iz dva dela,starog i novog, uvek je taj stari deo zgrade nedovršen, tako da planiramo sledeće godine da završimo kompletnu stolariju i podove u tom delu i da kažemo da smo zaokružili jednu priču,” rekla nam je Biljana Šimon direktorica OŠ ,,Đura Jakšić”.

Osnovna škola ,,Đura Jakšić’ ukupno broji 405 đaka, od kojih će 2. septembra u školske klupe sesti 50 prvaka raspoređenih u dva odeljenja.