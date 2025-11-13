Zapušteni atar u naselju Oluš postaje nova šumska oaza

Na inicijativu meštana, na prostoru između Puta za Nakovo i naselja Oluš pokrenuta je velika ekološka akcija uređenja zapuštenog atarskog zemljišta. Ideja je potekla iz potrebe da se ovaj deo kikindskog atara, koji je godinama bio prekriven trskom i korovom, konačno dovede u red i pretvori u korisnu i uređenu površinu. Planirano je raščišćavanje više od 28 hektara, a nakon uklanjanja otpada i samoniklog rastinja, predviđena je sadnja drveća i formiranje nove šumske oaze. Radovi su podeljeni u više faza, a trenutno je u toku prva, koja obuhvata uređenje tri hektara terena. Vrednost radova je oko 800.000 dinara.

-„ Kada smo došli ovde, sve je bilo veoma haotično u tom smislu da je na sve strane bilo mnogo otpada, krtoga, kućnog smeća, šuta, divljih deponija takoreći ali uz pomoć lokalne samouprave koja nam je veoma izašla u susret dobili smo put, nije asfaltni, ali je grebani asfalt koji se fantastično pokazao. Odnesen je jedan deo šuta, kosi se iza nas trska, dolazi do, ta površina dobija neki oblik. Ovde treba da bude jedna oaza za divlje životinje i za ljude, treba da nikne šuma, prostorno je tako orijentisana. Treba da se pošumi, da Kikinđani imaju mesto gde mogu da dođu na odmor, druženje sa prirodjom u bukvalnom smislu te reči,” izjavila je sugrađanka Gabrijela Jakonić Levai.

Radove su obišli gradonačelnik Kikinde Mladen Bogdan i član Gradskog veća Đorđe Tešin. Tom prilikom Bogdan je naglasio da ovakve akcije pokazuju posvećenost lokalne samouprave unapređenju životne sredine i poboljšanju uslova života građana u ovom delu grada. -„Stanovici ovog dela grada želeli su da im izađemo u susret i nekako smo zajedničkim snagama uspeli da izdejstvujemo, prvi put u istoriji ovog dela grada i ovog naselja da se ovo raskrčuje, tako da će ovo imati potpuno drugačiji oblik i ljudi su zaista oduševljeni, ja ne mogu da vam opšem koliko je to bilo prvo iznenađenje kada smo prošli naseljem da ljudi nisu mogli da veruu šta se dešava da su ljudi tu ušli sa mašinama i počeli da krče ovo ogromno naselje i da će to biti mnogo urednije u narednom periodu. Imamo zajednički plan u budućnosti, pošto je sama namena ovog zemljišta – šuma u vlasništvu Republike Srbije, imamo plan da kada se sve ovo sredi i raskrči, da to stvarno bude iskorišćeno za te namene,” zaključio je gradonačelnik Bogdan.