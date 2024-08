Žetva suncokreta krenula rano, prinosi umanjeni i do 20 odsto

Žetva suncokreta ove godine počela je ranije nego što se očekivalo, ali su visoke temperature i dugotrajna suša, koje su obeležile proleće i leto, ostavile svoj trag na prinosima. Prema prvim procenama, rod bi mogao biti smanjen i do 20 procenata u poređenju sa prethodnim godinama.

-„ Žetva suncokreta je počela znatno ranije nego što je to uobičajeno na našim terenima, kako je nastupio avgust tako je nastupila žetva. To je posledica ovih vrlo visokih temperatura koje smo imali u julu mesecu, takođe i suvog proleća i one suše koja je bila tokom prolećnog perioda, suncokret polako završava svoju vegetaciju na ovim najslabijim zemljištima. Ti prinosi nisu merodavni i kad počne prava žetva onda ćemo videti gde smo i šta smo ali u svakom slučaju, prinos će biti umanjen u odnosu na višegodišnji prosek,” rekao nam je Aleksandar Pap iz PSS Kikinda.

Mnogobrojni poljoprivrednici pitaju se kakva je situacija i sa kukuruzom.

-„ Kukuruz je već tu više od 25 posto potpuno zreo do 50 posto će biti zreo u narednih pet, šest, deset dana, a očekujemo da će prvog septembra žetva kukuruza biti ne u punom jeku, nego pri samom kraju. Imali smo, em visoke temperature u toku dana, a naročito noći, to su neuobičajeno visoke temperature, da u ponoć, odnosno u 4 sata ujutru bude 28, 29 stepeni to do sad kod nas nije bilo i izuzetno dugo je kod nas trajao taj toplotni talas, trajao je više od dve nedelje, ostavilo je traga, koliko, videćemo, ali će prinos sigurno biti smanjen za 20 posto,” dodao je Pap.

Na području koje obuhvata Poljoprivredna stručna služba Kikinda, tokom prolećne setve ove godine, suncokret je zasejan na približno 19.000 hektara. Kukuruz je, s druge strane, zauzeo veći deo poljoprivrednih površina, sa oko 35.000 hektara pod ovom kulturom. Ovi podaci ne samo da oslikavaju trenutne agronomske prakse, već i potvrđuju dugogodišnje strategije lokalnih proizvođača usmerene ka optimalnom iskorišćavanju plodnih vojvođanskih oranica. Poljoprivredna stručna služba Kikinda nastavlja da pruža podršku proizvođačima u izboru najpovoljnijih kultura i primeni savremenih tehnologija u cilju postizanja što boljih prinosa i održivog razvoja poljoprivrede.