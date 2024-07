Zoran Petrović gotovo 50 godina gaji ljubav prema folklornoj igri

Veliku ljubav prema muzici, igri, tradiciji i folkloru Zoran Petrović gaji još od svojih momačkih dana. Direktor Akademskog društva za negovanje muzike „Gusle” skoro pedeset godina neguje i održava kulturu i tradiciju naroda, a svoje znanje, veštine i stečeno iskustvo danas prenosi na preko četiri stotine mlađih članova „Gusala”.

„Da nema ljubavi, ovo sigurno ne bih radio” rekao je direktor ADZNM „Gusle” Zoran Petrović, čovek koji približno pedeset godina neguje kulturu i tradiciju kroz muziku i foklkornu igru. Od svoje petnaeste godine deo je „Gusala”, a to društvo danas broji preko četiri stotine članova.

-Došao sam tu kada sam imao petnaest godina, na stogodišnjicu Gusala i odmah sam jako lepo prihvaćen. Ja mnogo volim ovaj posao i nadahnjuje me to što je rad sa mladim ljudima konstantan i to je ono što najviše vredi, a svaki njihov uspeh je meni satisfakcija. Kroz ovaj posao upoznao sam mnoge ljude i stekao prijateljstva, saradnje i vredna poznanstva. Učio sam sam, ali gledao i talentovane ljude kako rade i na koji način rade. Na svoje mlađe saradnike i kolege pokušavam da prenesem to da moraju da poštuju ono što je izašlo iz narodne tradicije i kada rade na tome, dok stilizuju, da to ima meru, rekao je Zoran Petrović direktor ADZNM „Gusle”.

„Čovek celog života mora da uči” najvažnija je poruka koju Zoran Petrović želi da prenese na mlađe generacije.

-Da bih se ozbiljno bavio muzikom znao sam da moram mnogo da učim, snalazio sam se, slušao sam radio jer je u to vreme bilo puno muzike za harmoniku koja me je zainteresovala. Tada se probudila moja ljubav za svaku vrstu muzike. Neophodno je školovati se, makar neformalno, završio sam Fakultet tehničkih nauka u Novom Sadu, ali mi je biblioteka bila blizu i tamo sam nalazio i čitao ono što me zanima, dodao je Zoran Petrović.

Nadaleko poznate „Gusle”, mnogobrojni koncerti, izvanredni nastupi, Međunarodni festival narodnih orkestara i bezbroj pohvala samo govore u prilog tome koliko je značajan rad i kvalitet ovog društva koji za sobom ostavlja neizbrisiv trag. Biti deo „Gusala” posebna je titula koja odlikuje ljubav, tradiciju i kulturu.