1,8 miliona dinara za očuvanje prirode i rasadničku proizvodnju u Kikindi

Za Kikindu su u okviru Budžetskog fonda za šume AP Vojvodine za 2025. godinu odobrena sredstva u iznosu od 1.882.500 dinara. Javnom preduzeću Kikinda pripalo je 902.500 dinara, dok je rasadnik Vikumak, u vlasništvu Radivoja Lagundžina, dobio 980.000 dinara. Po konkursu za finansiranje aktivnosti u okviru tačke „Pošumljavanje – podizanje novih šuma“, JP Kikinda planira pošumljavanje 3 hektara u Banatskom Velikom Selu, gde će biti posađen bagrem, i 1,45 hektara u Kikindi, na kojima će biti zasađen hrast lužnjak. Sadnja će biti izvedena u periodu od decembra do februara, kada su uslovi najpovoljniji za prijem sadnica i dugoročnu stabilnost zasada. Izbor bagrema i hrasta lužnjaka usklađen je sa prirodnim uslovima i ciljem formiranja otpornijih i trajnih šumskih zajednica. Sredstva koja je dobio rasadnik Vikumak biće iskorišćena za nabavku poljoprivredne mehanizacije, čime se unapređuje proizvodnja i jačaju njegovi kapaciteti. -„ Sredstva ćemo iskorisiti za razne stvari, za nabavku poljoprivredne mehqanizacije za rasadnik, nabavku hladnjače za reznice i za nabavku sistema za navodnjavanje po rasadniku. Svako unapređenje u rasadniku izuzetno nam mnogo znači,” naveo je Radivoj Lgundžin, vlasnik rasadnika ,,Vikumak”.

Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo odobrio je 23 projekta širom Vojvodine u vrednosti od preko 261 milion dinara. Sredstva su namenjena pošumljavanju, obnovi oštećenih šuma, izgradnji i održavanju šumskih puteva, zaštiti od požara, kao i za nabavku opreme i mašina za sanaciju posledica nepogoda. Ugovore je korisnicima uručila pomoćnica pokrajinskog sekretara Bojana Šašić, koja je tom prilikom istakla da je cilj konkursa podrška održivom upravljanju šumama, njihovoj zaštiti i unapređenju šumskih resursa u Vojvodini.

„Pored postojećih, ove godine uvrstili smo i novu meru u Godišnji program korišćenja sredstava iz Budžetskog fonda za šume AP Vojvodine, a reč je o podršci za nabavku mašina i opreme za sanaciju posledica elementarnih nepogoda. Svi smo svedoci ozbiljnih posledica superćelijske oluje iz 2023. godine, a procene su da će sanacija trajati do 2027. Upravo zato ova sredstva su opredeljena za pomoć korisnicima i upravljačima kako bi sanirali štetu i pre roka“, istakla je Šašićeva. Ona je za narednu godinu najavila i još dve nove mere, a reč je o sredstvima namenjenim za negu šuma i za edukaciju i promociju šumarstva, i pozvala korisnike da upute Sekretarijatu predloge za unapređivanje šumarstva u našoj pokrajini.

Ovaj projekat predstavlja deo šire strategije Pokrajinskog sekretarijata za očuvanje šuma i prirodnih resursa širom Vojvodine, koja podrazumeva redovno pošumljavanje, negu postojećih šumskih površina, kao i unapređenje rasadničke proizvodnje, kako bi se obezbedila dugoročna održivost šumskih ekosistema i zaštita prirodne sredine za buduće generacije.