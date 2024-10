31. Plivački miting ,,Plivačke nade 2024″ okupio 350 plivača iz Srbije i regiona

Plivački miting “Plivačke Nade 2024” nastavlja svoju dugu tradiciju, pružajući mladim sportistima priliku da se takmiče u različitim disciplinama i pokažu svoje veštine. Više od 350 plivača iz Srbije i regiona okupili su se na bazenima SC „Jezero“, gde su se nadmetali u konkurenciji koja je i ove godine bila na visokom nivou.

-„ Plivanjem se bavim sedam godina. Ovaj sport sam izabrao zato što je to jedan zdrav sport, da se trenira. Na plivanju mi se sviđa stil kraul i prsno. Najznačajniji uspeh do sada mi je državno prvenstvo gde sam osvojio bronzanu medalju. Drugarima bih preporučio da se bave ovim sportom zato što je to jedan od dobrih sportova i zdrav je za nas,” ispričao nam je Aleksandar Sokolai iz PK ,,Velika Kikinda”.

Julijana Moldvai, predsednica PK ,,Velika Kikinda” dodaje:

-„ Ovo je 31. po redu Međunarodni plivački miting ,,Plivačke nade”, okupili smo ove godine preko 350 plivača iz 29 klubova imamo dvadset domaćih i 9 klubova učesnika iz Mađarske, Rumunije, Bugarske, BIH. Veoma smo zadovoljni odzivom.”

Događaju je ispred Gradske uprave prisustvovao Aleksandar Aćimov, član GV za sport.

-„ Ono što je poseban kuriozutet je da su među učesnicima takmičari iz država iz našeg okruženja. Grad već dugi niz godina podržava ovu manifestaciju i to će nastaviti da čini i u budućnosti,” istakao je Aćimov.

Ovaj sportski događaj značajno doprinosi popularizaciji plivačkog sporta i okupljanju novih generacija mladih talenata, koji svake godine stiču nova iskustva na mitingu koji postaje prepoznatljiviji u regionu.