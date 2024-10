Sugrađanka Marija Novaković je kroz muziku pronašla način da izrazi ono što reči nekada ne mogu

Marija Novaković, penzionisana nastavnica muzičkog iz Kikinde, oduvek je kroz muziku pronalazila način da izrazi i prenese emocije. Iako sada uživa u penzionerskim danima, njena ljubav prema muzici ne jenjava, već i dalje živi. U penziju je otišla sa 52 godine, nakon 35 godina posvećenog rada. Rad sa đacima kako kaže, bio je za nju više od posla – bio je to njen poziv, životna svrha koja joj je donosila radost i ispunjenje. Decenije provedene u učionicama obeležene su radosnim trenucima, a svaki nastup prilika za izražavanje i stvaranje nezaboravnih uspomena.

-„ Ja sve volim da ti pravo kažem. Volim dobru knjigu, volim da se prošetam, volim društvo, da pomognem, saslušam ako to nekom e treba, i uopšte volim život. Prošla sam i radosti i tuge i sve to tako mislim…svako to u tim godinama svašta preživi i onda sam jednostavno došla do tog vremena kada sam odlućila da se družim. Ne možeš biti bez društva…naročito u tako malom mestu. Velike su razlike između generacija, napretka….ja..jedino mislim daje porodica koliko može da obrati pažnju na vaspitanje. Kada pevam, kada dođem u Udruženje penzionera to sam ja – kada se družimo, popričamo…više volim da slušam jer nekome je samo to potrebno,” ispričala nam je Marija.

Kroz muziku je pronašla način da izrazi ono što reči nekada ne mogu pa je samim tim I Marijina poruka još jasnija onima koji žele da je čuju. Svako od nas nosi muziku u sebi. Samo je potrebno slušati.