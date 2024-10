Bez poskupljenja cene grejanja u novoj sezoni koja počinje 15. oktobra

Grejna sezona u našem gradu zvanično počinje u utorak, 15. oktobra, a iz Javnog preduzeća „Toplana“ najavljuju da su u toku finalne pripreme i testiranje grejnog sistema. Planirane su tople probe grejnog sistema koje će se sprovoditi 10. i 11. oktobra u jutarnjim satima kako bi se osiguralo da sve funkcioniše bez problema kada se grejna sezona zvanično otvori.

-„ Trenutno smo u fazi konačnih priprema i testiranja sistema i sve ide po planu kako smo to i planirali u ranijem periodu. Što se tiče same zamene cevovoda uradili smo više lokacija u centru, nekoliko lokacija u Mikronaselju, automatizaciju kao i svake godine i ove godine smo uradili dve podstanice toliko smo imali sredstava za ulaganje. Uloženo je u zamenu dotrajale opreme, remont kotlova, proizvodnih ejdinica koje imamo u našem sistemu, a ono što mogu da kažem je da očekujemo uspešan start grejne sezone i naravno očekujemo da nemamo velikih problema kao u prethodnim godinama. Ono što planiramo i kako planiramo daje rezultat, a to možemo da viidmo kroz broj havarija koje smo imali u prethodnoj grejnoj sezoni a nadamo se da će u novoj biti manje nego što smo imali, mada nije realano da očekujemo manje od prethodne sezone,” rekao je Dušan Marjanović, direktor JP „Topalana” Kikinda.

Kada je reč o ceni grejanja, Marjanović dodaje da u novoj grejnoj sezoni ne bi trebalo da bude poskupljenja.

-„ Imali smo priliku da slušamo generalne direktore preduzeća koje isporučuju gas i električnu energiju i energente koji utiču na cenu daljinskog grejanja. Imamo neka obećanja da u ovoj grejnoj sezoni ne bi trebalo da bude pomeranja cena na više, možda čak i smanjenje, ali o tome ćemo pričati kada dođe momenat. Ono što je bitno, u planu nije povećanje cena daljinskog grejanja što je pozitivno i verujem najviše zanima naše korisnike,” dodao je Marjanović.

Procenat naplate kako kaže je na zadovoljavaljućem nivou a tome doprinose korisnici koji svoje obaveze izmiruju na vreme, a JP ,,Kikinda” trenutno nema ni jedan dug ni prema Srbijagasu i EPS-u kao najvećim dobavljačima u preduzeću. Kada je reč o dugovanjima prema preduzeću, potraživanja iz privatnog i privrednog sektora su desetak miliona dinara dok je još oko 6 miliona dinara prebačeno u tužbe. Korisnici koji iz određenih razloga nisu u situaciji da izmire dugovanja, ,,Toplana” pruža mogućnost potpisivanja reprograma.