Istaknut značaj prevencije kardiovaskularnih bolesti na Svetski dan srca

Svetski dan srca, koji se obeležava svake godine 29. septembra, predstavlja globalnu inicijativu posvećenu prevenciji bolesti srca i krvnih sudova, koji su vodeći uzrok smrtnosti širom sveta. Učestalost kardiovaskularnih bolesti postala je alarmantna, a broj obolelih neprestano raste, što je bio povod da se i u našem gradu u Crvenom krstu organizuje akcija besplatne kontrole zdravlja, kako bi građani dobili pravovremene informacije o svom zdravstvenom stanju. Kontrola nivoa šećera u krvi i krvnog pritiska pruža osnovne, ali vrlo važne informacije o potencijalnim rizicima za razvoj bolesti kao što su dijabetes i hipertenzija, koji su glavni faktori rizika za kardiovaskularne bolesti.

-„ Većina dolazi starijeg stanovništva i uvek apelujemo ka tome da se to malo promeni jer jako je važno ta preventiva i kontrolom krvnog pritiska i šećera u krvi na početku mogu da se otkriju stvari koje posle mogu da se iskoridguju. Dosta ljudi nije svesno, ne zna da ima povišen pritisak i šećer i stoga su ove akcije mnogo važne jer im odmah ukazujemo da trebaju da se jave izabranim lekarima, ili im dajemo savete da isprave nešto – kontrolom ishrane, menjanjem stilova u svakodnevnom životu da se pospeši,” rekla nam je Olivera Vučković Popov, glavna sestra Patronažne službe Doma zdravlja.

Zabrinjavajući podatak je što sve veći broj mladih uz pojavu gojaznosti vrlo često usled nepravilne ishrane i bržeg tempa života oboljevaju od srčanih bolesti a da vrlo često toga nisu ni svesni. Upravo ta kategorija stanovništva danas je i izostala sa pregleda.

-„ Taj broj uvek raste, u malom broju procenata u nekim stvarima da se to smanjuje. Mogu samo da kažem ono što mi danas radimo, kako smo krenuli imali smo starije stanovništvo i nikad ne možemo da ispratimo koliko je mladih stvarno u problemu. Jesu ove akcije u nekim prepodnevnim satima kada mlađi rade, ali mislim da treba to neko vreme izdvojiti, to je nekih, 5 10 minuta da dođu i prekontrolišu svoje zdravlje,” dodala je Vučković Popov.

S obzirom na značaj kardiovaskularnih bolesti kao glavnog uzročnika smrtnosti u svetu, edukacija i preventivne akcije poput ove postaju sve važnije a pravovremena intervencija i usvajanje zdravijih životnih navika, poput fizičke aktivnosti, uravnotežene ishrane i prestanka pušenja, mogu značajno smanjiti verovatnoću razvoja bolesti.