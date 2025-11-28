Bojan Mikalački novi je član Gradskog veća zadužen za mesne zajednice. Njegovu funkciju su na današnjoj, 13. Sednici Skupštine grada izglasali odbornici većinom glasova, nakon čega je položio zakletvu pred lokalnim parlamentom. Nakon dopune dnevnog reda, pred odbornicima se našlo 40 tačaka, a usvojena je i jedna od najznačajnijih, izvršenje odluke o budžetu Grada Kikinde za prvih devet meseci ove godine.

Na predlog gradonačelnika Mladena Bogdana, dnevni red 13. Sednice Skupštine grada Kikinde dopunjen je izborom člana Gradskog veća Grada Kikinde za mesne zajednice, Bojana Mikalačkog, budući da je Aleksandar Aćimov podneo ostavku na tu funkciju. Gradonačelnik je obrazložio predlog za novog člana Gradskog veća, nakon čega je većinom glasova odbornika usvojen. Posle toga, Mikalački, inače nekadašnji predsednik MZ, odnosno Saveta MZ Bašaid, je položio zakletvu u lokalnom parlamentu.

Odbornici su raspravljali o 40 tačaka dnevnog reda, koje su posle višesatnog zasedanja usvojene. Izvršenje odluke o budžetu Grada Kikinde za prvih devet meseci ove godine, obrazložila je pomoćnica gradonačelnika Dijana Jakšić Kiurski. Ona je rekla da je ostvarenje ukupnih prihoda za prvih devet meseci ove godine, po svim izvorima, uključujući početno stanje2 miliojarde, 773 miliona, 812 hiljada I 850 dinara. To je, kako je objasnila, 67 odsto u odnosu na plansku veičinu.

Značajna transferna sredstva Grad Kikinda dobio je za devet meseci od Uprave za kapitalana ulaganja, preko 54 miliona dinara, koji su utrošeni za završetak atmosferske kanalizacije u drugom rejonu, za takozvani Moravski sliv, potom od Ministarstva rudarstva I ebergetike za za energetsku sanaciju domova.

Ukupno izvršenje rashoda u prvih devet meseci iznosi 2 milijarde 679 miliona 683 hiljade i 650 dinara. Odbornici su danas usvojili izmenu i dopunu odluke o javnom vodovodu, kojom će se pravno i fizičko lice, preduzetnik ili fizičko lice, kao korisnici usluge, kazniti za prekršaj ukoliko se ne stara i ne održava o svom trošku vodomerno sklonište. Novčane kazne odnose se i na nelegalna priključenja na vodovodnu mrežu i instalaciju, a kreću se od 25 hiljada do 150 hiljada dinara. Odbornici su usvojili i odluku o izmeni cene taksi prevoza putnika. Prema prvoj i drugoj tarifi, start je sada 190 dinara, dok je početna vožnja u trećoj 300 dinara. Taksi tarife se različito obračunavaju u zavisnosti od perioda u kome se obavlja pojedinačni taksi prevoz i područja na kome se prevoz obavlja. Na 13 Sednici Skupštine grada Kikinde, razrešeni su i imenovani predsednici i članovi nadzornih i upravnih odbora javnih preduzeća i kulturnih ustanova, kao i školskih odbora u srednjim i osnovnim školama.