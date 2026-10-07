“Uvek uz građane Srbije, uvek sa narodom Srbije, pobedićemo!” Vučić: Biću na čelu otpora teroru

Nosilac liste “Ujedinjena Srbija” Aleksandar Vučić oglasio se putem zvaničnog Instagram naloga.

Vučić se zahvalio građanima na ljubavi i podršci koju dobija:

“Hvala vam za svaku vrstu ljubavi, i hvala vam za to što ste se organizovali i sami, uz našu podršku. A ja ću, dokle to budete želeli, biti na čelu otpora teroru, otpora totalitarizmu, svim njihovim pretnjama. Borićemo se i pobedićemo ih”

Vučić je zamolio građane za odgovornost i disciplinu:

“Samo vas molim da uložite svu energiju, da sve svoje prijatelje, komšije, članove porodica obavestite, da ih zamolite da shvate koliko je važno da pokažemo odgovornost, disciplinu.

Mnogo je novca uloženo u rušenje Srbije, biće veliki odziv, i sa tim velikim odzivom, što je dobar odraz demokratije, dobro se pokazuje kako i na koji način je stvarno raspoloženje naroda, i da ih u takvim uslovima pobedimo, ne malom, već ubedljivom razlikom”, rekao je on.

“Uvek uz građane Srbije, uvek sa narodom Srbije, pobedićemo!”, napisao je Vučić u objavi na Instagramu.

Izvor: alo.rs