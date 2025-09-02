Briga o mladima i kvalitetno obrazovanje među prioritetima gradske uprave

Obnova jedne od najprepoznatljivijih školskih građevina u Kikindi, zgrada Gimnazije i Ekonomsko-trgovinske škole odvija se bez zastoja, a u to se uverio i gradonačelnik Mladen Bogdan prilikom obilaska gradilišta. Sveobuhvatna rekonstrukcija kompletne zgrade vredna je više od 6 miliona evra sa PDV-om a sve u cilju kako bi učenici i nastavnici dobili savremene uslove za rad i učenje. Tokom posete gradonačelnik je najavio i dodatna ulaganja u obrazovne ustanove na teritoriji grada.

-„ Mi imamo ovde jedan od naših najvećih projekata – potpuna rekonstrukcija zgrade Gimnazije i Ekonomsko-trgovinske škole. Ove godine, 1. septembra, Ekonomci i Gimnazijalci će svoju školsku godinu započeti u drugim objektima zbog toga što realizujemo zaista veliki projekat, do kojeg smo došli u saradnji sa višim instancama, pre svega sa Vladom RS i Ministarstvom za javna ulaganja. Za sada sve ide kako treba – izvođači su na terenu svakog dana, rade svoj posao, i dinamika radova je uvek prisutna, onako kako je planirano. Ovo je veliki projekat koji je veoma značajan i za sam grad, ali i za obrazovanje u njemu. Podsetiću još jednom – prva faza iznosi 456 miliona dinara, odnosno oko 6 miliona evra ukupno, što obuhvata ulaganje u zgradu i njeno parterno uređenje. Sledeće školske godine očekujemo da đaci nastavu pohađaju po najvišim mogućim standardima. Ova nova ulaganja su veoma bitna. Imaćemo radove na fasadi OŠ „Vuk Karadžić“, zvučnu izolaciju i opremu u OMŠ „Slobodan Malbaški“, a značajan deo sredstava biće uložen i u SŠ „Miloš Crnjanski“. U saradnji sa višim nivoima vlasti – Ministarstvom prosvete, Ministarstvom za javna ulaganja i Pokrajinom – trudimo se da obezbedimo sve što je potrebno za kvalitetne uslove obrazovanja, kako za nastavnike, učitelje i osoblje u školama, tako i za naše učenike, kako bi nastavu pohađali na najkvalitetniji mogući način,” poručio je gradonačelnik Kikinde Mladen Bogdan.

Za naredni period već su obezbeđena sredstva za nove projekte: 18 miliona dinara namenjeno je rekonstrukciji fasade u OŠ „Vuk Karadžić“, sedam miliona izdvojeno je za obnovu krova u SSŠ „Miloš Crnjanski“, dok će blizu šest miliona biti uloženo u zvučnu izolaciju i nabavku opreme za Muzičku školu „Slobodan Malbaški“. Ove investicije, uz planirane projekte u drugim obrazovnim ustanovama, nedvosmisleno potvrđuju da je modernizacija školskih objekata i dalje jedan od glavnih prioriteta gradske vlasti.