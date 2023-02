Da planeta bude zdravija: Održana radionica u sklopu izložbe „Natura morta”

U Galeriji „Terra“ održana je interaktivna radionica za decu od 7 do 10 godina o značaju očuvanja prirode, na koje sve načine možemo da je upoznamo, zašto je reciklaža podjednako važna, ali i koji su to umetnici kojima je priroda bila inspiracija. Odgovore na ova, ali i na ostala važna ekološka pitanja dala je beogradska umetnica Bojana Lukić čija je izložba „Natura morta“ otvorena u petak, a ova vrsta edukacije namenjena deci osnovnoškolskog uzrasta je njen prateći program. Izložba ,Natura morta“ za posetioce je otvorena do 20. februara.