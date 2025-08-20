Domaći sok od paradajza najviše tražen među Kikinđanima

Sezona prerade paradajza za industrijske potrebe počela je na vreme, što je donelo užurbanu atmosferu u poljima. Poljoprivrednici i prerađivači ističu da je sušni period ubrzao sazrevanje paradajza, ali da to nije ostavilo traga na njegov kvalitet. Plodovi su i dalje mesnati, intenzivne boje i bogatog ukusa, što je osnovni preduslov za dobar proizvod. To nam potvrđuje sugrađanin Ivan Lukić, proizvođač paradajza na površini od oko 2,5 jutra.

-„ Za naše potrebe koristimo šljivar, to je paradajz sa visokim sadržajem suve materije i prirodnog šećera što nam odgovara za proizvodnju soka od paradajza. Ova godine je drugačije od prethodne jer smo 15 dana ranije krenuli sa berbom, na vreme smo krenuli, a prinosi se kreću od 30 do 50 tona koje očekujemo. Na osnovu vremenskih uslova koji nas prate ove dve godine i više smo nego zadovoljni,” ispričao nam je Ivan Lukić, proizvođač domaćeg soka od paradajza.

Naš sagovornik objašnjava da je za dobijanje jednog litra paradajz soka potrebno kilogram 300 svežeg ploda, dok se za kilogram sušenog proizvoda utroši i do 15 kilograma paradajza. Lukić naglašava da dobrom prinosu značajno doprinose pravilne agrotehničke mere i sistem navodnjavanja kap po kap.

-„ U zavisnosti kako posmatramo biljku, ako je posmatramo kao živo biće i od vremenskih uslova koji nas prate ovih godina, što su lošiji uslovi, više treba da budemo posvećeni samoj biljci, odnosno da više vremena provoidmo uz samu biljku. Dešava se da mnoge bolesti mogu da unište kompletne useve paradajza u roku od 24 sata,” nadovezao se Lukić.

Domaći proizvođači najavljuju da će i dalje širiti svoju ponudu, od soka i pasiranog paradajza, do sušenih proizvoda koji sve više osvajaju tržište.

-„ Svake godine širimo asortiman, a ono glavno što imamo je sveže ceđeni paradajz i kuvani, imamo blagi i ljuti, prodajemo i paradajz šljivar, tu je i sušeni paradajz koji se suši direktno na suncu dva do tri dana, sve radimo prirodnim putem, imamo sušeni paradajz u maslinovom i suncokretovom ulju, što je onako zanimljivo, sve se organiski radi i preukusan je za jelo i jako je dobar začin. Od ove godine počeli smo da radimo i prirodan kečap koji retko gde možete pronaći,” izjavio je Nikola Gavrančić, proizvođač.