Drugi ,,Kikinda Open Air” festival 31. avgusta i 1. septembra

Nema sumnje da će drugi po redu ,,Kikinda Open Air” festival, koji se održava 31. avgusta i 1. septembra, privući veliku pažnju posetilaca i gostiju našeg grada. Kulturni centar Kikinda, uz podršku lokalne samouprave, priprema bogat program na otvorenom, pod sloganom ,,Izlet”. S početkom u 20 sati na Starom jezeru, festival obećava sadržaje koji će nadmašiti prošlogodišnji uspeh i pružiti svim ljubiteljima dobre i kvalitetne muzike nezaboravno iskustvo.

-„ Ove godine naš slogan je ,,izlet”, zbog mesta na kojem se održava, izlet u kulturu, izlet prosto, izlet iz nečega neuobičajenog i verujem da će naši sugrađani rado doći na taj isti izlet sa nama na Starom jezeru. Ove godine festival se održava 31. avgusta i 1. septembra, oba dana su na Starom jezeru i planiramo velike sadržaje da probamo da nadmašimo prošlogodišnji uspeh što ja verujem da ćemo uraditi. prve večeri festivala održaće se koncert maestra Bojana Suđića i ,,Virtuoza”, hora i simfonijskog orkestra, što znači da ćemo na sceni imati 90 muzičara. Solista će biti Dušan Svilar i verujemo da ćemo sa maestrom Suđićem napraviti nešto potpuno novo. Druge večeri, baš zahvaljujući velikom uspehu prošle godine kojismo imali, ponovo smo pozvali dirigenta Fedora Vrtačnika koji će sa orkestrom i delom hora, baleta Srpskog narodnog pozorišta održati ,,Kvin simfoniju”, odnosno oni će izvesti simfonijske obrade najboljih ,,Kvinovih” numera,” rekao je Marko Markovljev, v.d. direktora KCK-a.

Solisti koje ćemo videti na sceni ,,Kikinda Open Air” festivala su između ostalih, Bojana Stamenov, Mattia Zanatta, Zoran Šandorov i Nikola Mijić.

-„ Siguran sam da novim idejama, vizijama i onome što će ,,Open Air” ove godine ponuditi, da će to bit još spektakluranije, da će to biti stvarno jedan vikend za uživanje, 31. avgust i 1. septembar, siguran sam da će izvođači uživati, kao što su nam i rekli prethodne godine, da je sam događaj Starog jezera i korišćenja Starog jezera u promociju Kikinde i kulture, muzike, dobre pesme izuzetnih izvođača u jednom izuzetnom okruženju, pa tematski akda se to uraditi, ljudi sa vizijom kakav je Marko Markovljev, i njegov kompletan tim, to će stvarno biti nešto nezaboravno,” istakao je gradonačelnik Lukač koji je dodao da je sa realizacijom ovakvih sadržaja, Kikinda odlučna u misiji da u projektu ,,Kikinda 2027.” i zvanično postane nacionalna prestonica kulture.