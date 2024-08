Stare uspomene i novi susreti: Kikindski korzo vraća duh prošlih vremena

Dobro poznata slika na ulicama Kikinde – stari znanci, okupljeni kod Katoličke crkve, ponovo su prošetali čuvenim kikindskim korzoom. Mesto koje je nekada bilo središte druženja i sklapanja doživotnih prijateljstava, danas ponovo oživljava duh prošlih vremena. Pre više od pola veka, ovde su se rađale ljubavi koje su često krunisane brakovima, a anegdote koje su tada ispričane, i dalje se prepričavaju sa osmehom i setom. Upravo zbog toga, ovo okupljanje nije samo šetnja, već podsećanje na vrednosti i veze koje su oblikovale brojne generacije Kikinđana. Među njima je sugrađanka Zorica Vujić koja je napisala pesmu posvećenu kikindskom korzou i nikad zaboravljenom vremenu.

-„ To su jako lepe uspomene koje vi nećete nikada doživeti jer se to izgubilo jednostavno, a bilo je predivno. Okupljali smo se, obično radnim danima preko nedelje kad izađemo iz škole, e onda se uključujemo, počinjemo tu od tadašnje Name pa subotom i nedeljom je to bogami umelo da bude i do Doma JNA. Mi šetamo jednom stranom, drugom stranom drugi, momci su poređani sa desne strane i tu je bilo i simpatija i svega i svačega i onda šetamo, gledamo se, oni dobacuju nešto, kad nam se svidi neko e te krugove onda skraćujemo da bismo što više puta razmenili poglede i tako. Samtram da je ova omladina danas uskraćena za mnogo toga,” otkrila nam je sugrađanka.

Šetnju kikindskim korzoom pokrenuli su članovi fejsbuk grupe ,,Kikindski korzo” u kojoj članovi razmenjuju fotografije i uspomene na jedno divno vreme u saradnji sa Turističkom organizacijom grada Kikinde.

-„ Bilo je tu, bio je Slobodan stanić koji je radio u Arhivu, sad je penzioner, obično je stajao na ulazu kod crkve i onda on prvi dođe i kaže: Sima kaže gde je ko otišao, ovaj je otišao u Avalu, ovaj je otišao u disko…on je bio kao informator, znao je gde je ekipa otišla. Bio je neki Toša koji je spavao u kutijama. Toša se skupi u te kutije i naiđu dva policajca i nogom mu kuckaju na te kutije i pitaju ga da li je hladno, a on im odgovara ,,Ne znam, nisam bio napolju”, podelio je sa nama svoja sećanja Milan Veselinov, osnivač fb grupe ,,Kikindski korzo”.

-„Sad smo već prešli broju od famoznih 10 puta, više i ne brojimo, važno nam je da ljudi dođu, vide fotografije, podsete se svoje mladosti i prošetaju se stazom svoje mladosti,” rekla nam je Jasmina Milankov, v.d. direktora TO Kikinda.

Već ovog vikenda očekuje nas žurka na otvorenim bazenima, kada će se održati disko veče devedestih, a narednog vikenda u dvorištu Kurije, na zahtev sugrađana veče yu-rock nostalgije.