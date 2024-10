Eđšegove kraljice ajvara osvojile titulu na gastro-karavanu “Izađi mi na teglu”

U svetu gastronomije, ajvar zauzima posebno mesto, a članice Kulturno-umetničkog društva Eđšeg sa ponosom se ističu kao prave kraljice ovog tradicionalnog jela. Njihov recept za pripremu ajvara prepoznat je kao jedan od najukusnijih, što je i potvrđeno na nedavno održanom gastro-karavanu “Izađi mi na teglu”. Osvojile su prvo mesto u konkurenciji od osam ekipa i na taj način dobile priliku da Kikindu predstave na nacionalnom takmičenju u Beogradu.

-„ Ove godine još nisam pravila ajvar, ali do sada jesam. Spremanje ajvara je naša tajna – potrebna je paprika, ulje, beli luk, sirće, šećer, so u tom smislu a ljubavi najviše i da čovek iz srca radi, to je najvažniji, po mome. Mi više volimo one ljuće, pogotovo zato što smo mi Mađari,” rekla nam je Irena Kiš iz KUD-a „ Eđšeg.

Tako je ajvar, koji je u našoj tradiciji simbol domaće kuhinje, još jednom zasijao na gastro-sceni. Priprema ajvara obično počinje krajem leta i početkom jeseni, kada paprika dostiže svoju punu zrelost. Paprike se prvo peku na roštilju ili u rerni kako bi dobile karakterističan dimljeni ukus. Nakon pečenja, ljušte se i melju, a zatim kuvaju uz dodavanje ulja i soli, dok smesa ne postane glatka i gusta. Proces kuvanja može trajati satima, jer se ajvar mora stalno mešati da bi se postigla prava konzistencija i ukus. Ajvar se koristi kao namaz, prilog ili dodatak uz različite obroke, najčešće uz meso, roštilj, domaći hleb ili sir. Njegova svestranost u kuhinji ga čini omiljenim jelom, ali i neizostavnim delom zimnice u mnogim domaćinstvima. Svaka porodica često ima svoj jedinstveni recept, prenet sa generacije na generaciju, zbog čega se ajvar smatra simbolom domaće kuhinje i tradicije. Osim što je ukusan, ajvar je i hranljiv. Paprika, kao glavni sastojak, bogata je vitaminima, posebno vitaminom C, a takođe sadrži antioksidanse koji su korisni za zdravlje. Pravi domaći ajvar često se smatra ne samo specijalitetom, već i delom kulturnog nasleđa koje okuplja porodice tokom pripreme, što mu daje dodatnu vrednost u očuvanju tradicije i zajedništva. Ajvar je postao prepoznatljiv širom regiona i često je na trpezama tokom proslava, praznika i svakodnevnih obroka. Njegov specifičan ukus čini ga neodoljivim, a ljubitelji ove poslastice ga rado spremaju i dele sa drugima, čime se tradicija nastavlja i dalje razvija.