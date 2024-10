Stanislava Hrnjak poručila funkcionerima Stranke slobode i pravde: ,,Svaki naš uspeh i rezultat našeg rada je direktno proporcionalan vašem neuspehu”

,, Nebrojeno puta do sada smo u javnom diskursu svedočili paušalnim, neutemeljenim i zlonamernim istupima funkcionera Stranke slobode i pravde. Ovog puta, pokrajinska poslanica, Tanja Raca, prevazišla je sva očekivanja – „obrnula igricu“. Što bi naš narod rekao – „neće jezik nego pravo“, tako pomenuta poslanica izađe i izjavljuje kako je budžet Kikinde „oštećen za 400 miliona dinara“, kako „nema investicija podržanih iz budžeta Autonomne pokrajine Vojvodine“. To što gospođa poslanica priča napamet je odraz njene ličnosti i neznanja, a to što obmanjuje javnost odraz bezobrazluka. Oni koje ona zdušno predstavlja su, do pre samo jedne decenije, ovu državu ekonomski i nacionalno sistematski uništavali, razorili je! Za sve partijске i burazerske kombinacije koristili su Razvojnu banku Vojvodine i budžet Republike i Pokrajine, pa i grada Kikinda, a najvažniji, kapitalni projekti su im bili “Banatske šore” i “Seks za početnike” namenjen učenicima osnovnih škola. Istine radi, a na žalost poslanice, ulaganja iz budžeta Autonomne pokrajine Vojvodine ka našem gradu, samo u prethodne četiri godine iznosila su 2,4 milijardi dinara, a samo u tekućoj godini finansirani su projekti u ukupnom iznosu od 311.500.000 dinara i to:

Projekat izgradnje atmosferske kanalizacije sliv Moravska – 180.000.000 dinara

Ulaganja u obrazovanje – 74.000.000 dinara

Realizacija projekata kulture u gradu i mesnim zajednicama – 4.500.000 dinara

Uklanjanje otpada na smetljištima u Bašaidu, Banatskoj Topoli i Kikindi – 12.000.000 dinara

Rekonstrukcija distributivne vodovodne mreže – 22.240.000 dinara

Izvođenje sekundarne atmosferske kanalizacije – 18.730.000 dinara Vama, poslanice Raca, ovo deluje kao 0 dinara ulaganja, jer je, u vreme vlasti vaših sadašnjih šefova i koordinatora, sav novac koji je pristizao u gradski budžet, završavao u džepovima istih, i niko drugi nije imao priliku da ga vidi i oseti. Autoprojekcija, ponovo. Celokupan iznos od 400.000.000 dinara, namenjen za rekonstrukciju OŠ „Feješ Klara“, biće utrošen namenski, kako bi ova obrazovna ustanova dobila ono što zaslužuje. Ono što, na posletku, treba da znate je to da, svaki naš uspeh i rezultat našeg rada, je direktno proporcionalan vašem neuspehu. Za taj rezultat ćemo se boriti i u budućnosti. A vi nastavite da izmišljate i brukate se,” navodi se u Saopštenju za javnost predsednice GrO Srpske napredne stranke u Kikindi i poslanice u Skupštini APV Stanislave Hrnjak.