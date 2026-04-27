Fudbaleri OFK Kikinda poraženi u Čonoplji, žuti mravi bolji od konkurencije u Bočaru

Gostovanje u Čonoplji završeno je bez bodova za tim OFK Kikinde, pošto je domaći sastav slavio rezultatom 3:1 u meču u kojem su Kikinđani imali periode dobre igre, ali nisu uspeli da ih materijalizuju. Domaćin je od starta nametnuo ritam i iskoristio svoje prilike, dok je OFK Kikinda pokušavala da kroz organizovaniju igru u sredini terena dođe do rezultatskog priključka. Iako su uspeli da postignu pogodak i vrate neizvesnost u utakmicu, izostala je konkretnija završnica.

Podelom bodova okončan je susret Poleta i velikoselske Kozare u Idvoru. Sloboda u Novim Kozarcima bila je bolja od Borca iz Starčeva, dok je tim ruskoselske Crvene zvezde poražen kod Jedinstva u Banatskom Karađorđevu.

Prelazimo i na rezultate odigranih utakmica u Područnoj fudbalskoj ligi Zrenjanin. Napredak je poražen pred svojom publikom u Banatskoj Topoli od Bilećanina iz Sečnja, dok je prednost domaćeg terena iskoristio Polet u Nakovu u duelu sa komšijama iz Bašaida. Sportska sreća proteklog vikenda nije bila na strani Delije u Mokrinu sa gostujućim Jedinstvom iz Novog Bečeja.