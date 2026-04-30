Fudbaleri OFK Kikinde gostuju u Veterniku

U okviru 25. kola Srpske lige Vojvodina, fudbalere OFK Kikinde očekuje gostovanje u Veterniku, gde će odmeriti snage sa istoimenom ekipom. Pred kikindskim timom je zahtevno iskušenje na gostujućem terenu, protiv rivala koji važi za neugodnog domaćina i koji će pokušati da pred svojim navijačima upiše važne bodove.

U komšijskom derbiju 25. kola Vojvođanske fudbalske lige Istok, Crvena zvezda u Ruskom Selu dočekuje Slobodu iz Novih Kozaraca. Tim Kozare u Banatskom Velikom Selu dočekaće Napredak iz Česterega.

Prelazimo i na najave utakmica u Područnoj fudbalskoj ligi Zrenjanin. Mokrinski Delija gostuje ekipi Mladosti u Banatskom Despotovcu, dok će tim nakovačkog Poleta igrati protiv Jedinstva u Novom Bečeju. Prednost domaćeg terena imaće Vojvodina u Bašaidu u duelu sa Omladincem iz Ravnog Topolovca, dok Napredak iz Banatske Topole gostuje Borcu u Aleksandrovu.

U nastavku takmičenja Međuopštinske lige Kikinda–Žitište, Žuti mravi na Vašarištu dočekuju tim 1. oktobra iz Srpskog Itebeja, dok će Borac u Iđošu odigrati sa Podgrmečem iz Žitišta.

Utakmice predstojećeg vikenda u svim rangovima takmičenja počinju od 16 časova i 30 minuta.