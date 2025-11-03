Fudbaleri OFK Kikinde poraženi pred domaćom publikom, Železničari pobedom okončali jesenji deo

Uprkos velikoj borbenosti i želji da bodovi ostanu na Gradskom stadionu, fudbaleri OFK Kikinde nisu uspeli da izbegnu poraz u 12. kolu Srpske lige Vojvodina. Gosti iz Divoša, ekipa Hajduka, iskoristili su jednu od retkih prilika i slavili minimalnim rezultatom, ostavljajući domaće da žale za propuštenim prilikama i nedostatkom završnice u napadu.

U 12. kolu Vojvođanske fudbalske lige – istok, Gradnulica je u Zrenjaninu bila bolja od novokozaračke Slobode minimalnim rezultatom. Budućnost u Srpskoj Crnji izgubila je od Crvene zvezde iz Ruskog Sela sa ubedljivih 0:10, dok je Kozara u Banatskom Velikom Selu poražena od Vojvodine 1928 iz Perleza sa 0:3.

Mokrinski Delija poražen je na gostovanju kod Naftagasa u Boki sa 3:0, dok je Polet u Nakovu savladao melenačku Rusandu minimalnim rezultatom 1:0. Napredak i Jedinstvo iz Novog Bečeja odigrali su u Banatskoj Topoli bez golova, dok su fudbaleri bašaidske Vojvodine pretrpeli težak poraz kod 2. Oktobra u Kumanu sa 6:0.