Fudbalska jesen se završava ovog vikenda

U poslednjem 15. kolu Srpske lige Vojvodina pre odlaska na zasluženi odmor, fudbaleri OFK Kikinde putuju u Vrbas na megdan sa istoimenim domaćinom. Crveno beli prezimeće na začelju tabele.

U 15. kolu Vojvođanske fudbalske lige istok, fudbaleri velikoselske Kozare kao trinaestoplasirani tim na tabeli putuju u Glogonj na megdan sa istoimenim drugoplasiranim domaćinom. Prednost domaćeg terena pred zimski predah dobiće Crvena zvezda u Ruskom Selu koja kao desetoplasirana ekipa na tabeli čeka dvanestoplasirani Polet iz Idvora. Pred svojim navijačima nastupiće i sedmoplasirana Sloboda iz Novih Kozaraca koja će ukrstiti koplja sa Zadrugarom iz Lazareva koji se nalazi na 11 mestu na tabeli Vojvođanskog istoka.

U poslednjem 15. kolu Područne lige Zrenjanin, bašaidska Vojvodina koja zauzima deveto mesto na tabeli dočekuje Banat iz Čente, ekipu koja se nalazi na dnu tabele. Mokrinski Delija koji zauzima pretposlednje mesto na tabeli Područne lige sastaće se sa komšijama iz Banatske Topole, ekipom Napretka koja zauzima 11. poziiciju na tabeli. Petoplasirani Polet u Nakovu odigraće sa drugoplasiranim Omladincem iz Ravnog Topolovca. Vikend utakmice u svim rangovima takmičenja na programu su od 13 časova.