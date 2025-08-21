Gazdinstvo Trumbetašev planira da proširi asortiman proizvoda od kozjeg mleka

U sklopu poljoprivrednog gazdinstva, Veselin Trumbetašev iz Kikinde ima registrovanu mlekaru u kojoj prerađuje kozje mleko i mlečne proizvode, a u svom domaćinstvu uzgaja 60 grla koza. O naredne godine planira da proširi asortiman i ozbiljnije se bavi proizvodnjom kozijeg mleka u prahu i sušenih sireva.

Iako ne planira da proširi mesto ditribucije kozjeg mleka i mlečnih proizvoda van Kikinde, Veselin Trumbetašev zadovoljan je proizvodnjom koju dobija od 60 grla u svom domaćinstvu. Na mesečnom nivou prinos je oko 6 hiljada litara kozjeg mleka, a sve to dobija preradom u registrovanoj mlekari. U skorije vreme planira da proširi asortiman proizvoda i ozbiljnije počne sa preradom kozjeg mleka.

Trumbetašev nema dimelu kada je u pitanju računica i proširenje distribucije kozjeg mleka i mlečnih proizvoda.

U mini mlekari odvija se kompletna proizvodnja, a građani Kikinde već su navikli na svog distributera koji od 6 hiljada litara kozjeg mleka proda 4 i po hiljade litara.

Kozjim mlekom i mlečnim proizvodima Trumbetašev opskrbljuje 230 domaćinstava u Kikindi, a ono što mu je prednost je svakako cena po litru koja iznosi 150 dinara, dok u ostatku Srbije može da se kupi za preko 200 dinara. Skroman u onome što radi, svoja mala-velika zadovoljstva nalazi u retkim vrstama životinja koje zauzimaju posebno mesto u dvorištu i srcu ovog Kikinđanina.