Igrama sa ludajom otpočeli 40. ,,Dani ludaje”

Igrama spretnosti sa ludajom učenika osnovnih škola, u Kikindi je danas počela jedna od najvećih turističko-gastronomskih manifestacija u regionu, 40. ,,Dani ludaje” koji će trajati do nedelje, 21. septembra. Po tradiciji, učenici 6. razreda oprobali su svoju spretnost u „Igrama sa ludajom“, kada su na zanimljive načine pokazali umešnost i brzinu. Ove godine, pobedila je Osnovna škola ,,Žarko Zrenjanin”.

Ceo grad „obučen“ je u narandžasto, a male bundeve krase trg i okolinu na svakom koraku. Danas, ali i u naredna tri dana, Turistička organizacija i Grad Kikinda pripremili su bogat zabavni i turistički program, a sve u čast narandžastih debeljuca koje u gradu na severu Banata dobijaju poseban značaj na centralnoj manifestaciji koja se po tradici održava u subotu, kada se na velikoj bini bira najteža i najduža ludaja. Tradicionalno, ,,Dani ludaje” počinju ,,Igrama spretnosti sa ludajom”, kada su učenici 6. razreda iz svih kikindskih osnovnih škola i iz Bašaida na zanimljive načine pokazali umešnost i brzinu.

Deca su se nadmetala u pet disciplina, a prva od njih svake godine je najbrže cepkanje semena od bundeve, ali i krunjenje kukuruza. Ove godine za „Igre sa ludajom“ prijavilo se šest ekipa iz svih kikindskih osnovnih škola i ,,1. oktobar” iz Bašaida.

Nakon mnoštva programskih aktivnosti na više lokacija u gradu, posetioci 40. „Dana ludaje“ u Kikindi, večeras od 20 časova, biće u prilici da uživaju u koncertu mecosoprana Ljubice Vraneš. Za sutra je najavljen čuveni karneval predškolaca i „Kinderbal“, kao i nastup DJ Luke Momčilova u 20 sati, a sat vremena kasnije koncert Saše Kovačevića. U subotu je centralna svečanost kada se bira pobednik najveće i najduže bundeve, dok će uveče nastupiti Aco Pejović.