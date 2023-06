Izbložba „Od komlova cipovka” otkriva tradiciju naše domaće hrane i zaboravljene zanate

Šta su žene nekada radile osim poslova u polju i oko porodice i kuće, kakva se hrana pravila u našim domaćinstvima, sve su to mogli da vide posetioci izložbe „Od komlova cipovka” koju su u Kulturnom centru priredile članice Ženske pevačke grupe „Melizmi”. Zabeležili smo trenutke ovog događaja našom kamerom.

Kada govorimo o izložbi „Od komlova cipovka” pričamo o siromašnom posleratnom periodu u Kikindi i okolini. Govorimo o običajima naroda starosedeoca, ali i onih koje su sa sobom donele žene kolonistkinje. Do skoro se većina tih običaja prenosila sa koleno na koleno, ali je danas, u modernom vremenu, prisustno jedino u radu udruženja, i izložbi poput ove koju su pripremile članice Ženske pevačke grupe „Melizmi”. Saznali smo šta je komlov i kako se od njega pripremao hleb.

– Nekada je u svakoj banatskoj kući morao da bude komlov i zadnji se nikada nije koristio. Komlov je inače mešavina kukuruznog brašna, mekinje, pšeničnog brašna i juneće žuči. To se kuvalo, a potom hladilo, stavljalo u obgice, sušilo na suncu i vetrilo na tavanima. Kada bi žena planirala da zamesi hleb, dan ranije bi spustila komlov i potopila za sutrašnje pravljenje cipovke, podseća nas Biljana Mandić, rukovodilac Ženske pevačka grupa „Melizmi”.

Pustovale su davno žene vunu da bi napravile obuću, toplu i trajnu. Da bi ukrasile odevne predmete ili napravile deci igračke. Danas je to potpuno igzubljen zanat sa tendencijom da „Melizmi” pokušaju da ga obnove.

– To je specijalna tehnika, postoji posebna igla kojom se nabija vuna do željene tvrdoće. Nekada su se pravili obuća i odeća, ali i ukrašavala odeća, kaže Miroslava Dušanić ispred Ženske pevačke grupa „Melizmi”.

Zvuči moderno, ali je takođe u pitanju stari zanat. Makrame je tehnika čvorovanja kojoj se posvetila Ivanka Petrušić.

– Ja sam to naučila na časovima domaćinstva u školi, tada me je još privuklo. Ovo se sad zove Boho stil, a ustvari je stari zanat Makrame i žene su nekada na ovaj način a to je čvorovanje, pravile držače za cveće ili zavese, objašnjava nam Ivanka Petrušić iz „Melizama”.

Članica dečije pevačke grupe Vanja Badrljički po prvi put je imala čast da aktivnostima u kojima učestvuje vide isvi njeni drugari iz razreda na čelu sa razrednom.

– Jedva sam čekala da dođu, vidim da su razgledali, da su se zainterevali, mada mnoge ova tema uopšte nisam sigurna da interesuje. Razredna se oduševila. Nadam se da su drugari naučili nešto novo o tradiciji, kaže mlada članica grupe Vanja Badrljički.

I naravno potpuni ugođaj događaju organizovanom povodom 38. godišnjice rada kikindskog kulturnog centra, institucije u okvirukoje „Melizmi” funkcionišu dale su note ženske pevačke grupe sa najmlađom Melizmicom u rukama majke Jovane, jer tradicija i nasleđe se uče od malena.