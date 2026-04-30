Izletišta spremna za prvomajske praznike

Kikinda je i ove godine uredila prostore prirodnih oaza kako bi spremno dočekala sugrađane i goste na tradicionalnom praznovanju 1. maja. Gradski Sekretarijat za zaštitu životne sredine i lokalne službe završili su obimne pripreme kako bi svako omiljeno izletište zablistalo u punom sjaju.

Trava je pokošena i završen tretman suzbijanja krpelja. Sve je spremno za izlete u prirodi za Praznik rada koji se tradicionalno u Kikindi obeležava na nekoliko lokacija.

Kao apsolutni favorit generacija Kikinđana, Simićev salaš dočekuje posetioce sa temeljno očišćenim prostorom. Za one koji vole da ostanu bliže centru, Staro jezero, nekadašnja Števančeva bara, predstavlja pravu oazu mira. Na samo 500 metara od srca grada, ovaj vodeni kompleks površine 5,1 hektar spreman je za roštilj i porodična druženja. Prostor je pokošen i tretiran protiv krpelja, čime je stvoreno bezbedno okruženje za mališane i rekreativce. Ova izletišta su poznata po tome što privlače najviše kampera, pa su gradski oci apelovali na sve izletnike da čuvaju prirodu i koriste postavljene kontejnere za otpad.

Pored glavnih destinacija za praznična uživanja, Starog jezera i Simićevog salaša, spremne su površine i u Velikom Parku i na Peskari, Lokacije koje nude uređene staze za šetnju i prostore za piknik. Jedina želja organizatora i građana ostaje ista, da ih vreme posluži i da nebo ostane vedro.