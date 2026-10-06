Dnevni horoskop za utorak 6. oktobar: Rakovi upoznaju zanimljivu osobu, Škorpije upadaju u dugove

Još jedan uzbudljiv astrološki dan je pred nama, a evo šta očekuje svaki horoskopski znak.
OVAN
LJUBAV: Težićete ostvarenju nove ljubavi.
POSAO: Imaćete priliku da testirate radne sposobnosti, jer ćete doživeti neke izazove u radu.
ZDRAVLJE: Solidno.
BIK
LJUBAV: Moguć je emotivni stres koji će vas učiniti još ranjivijim.
POSAO: Ovo je dan za promene, izazvane spoljašnjim okolnostima.
ZDRAVLJE: Nervozan stomak.
BLIZANCI
LJUBAV: Moguće je da upoznate nekoga ko će vas zainteresovati, ali s kim nećete moći da ostvarite dugu vezu.
POSAO: Pozitivne promene.
ZDRAVLJE: Gljivične infekcije.
RAK
LJUBAV: Prisustvovaćete nekom sretnom događaju koji će vas ubaciti u ljubavno raspoloženje.
POSAO: Uspeh u radu sa decom.
ZDRAVLJE: Proširene vene.
LAV
LJUBAV: Danas biste mogli doživeti neku promenu, koju će inicirati partner.
POSAO: Uglavnom pozitivan razvoj događaja, bez stresa.
ZDRAVLJE: Dobro.
DEVICA
LJUBAV: Dan bez posebnih dešavanja, bićete okrenuti nekim drugim stvarima u životu.
POSAO: Možete dobiti ideju za privatan biznis.
ZDRAVLJE: Umor i pad vitalnosti.
VAGA
LJUBAV: Postoji mogućnost da napravite pozitivan pomak.
POSAO: Dobićete neke nove prilike koje bi mogle imati veze sa medijima.
ZDRAVLJE: Stabilno.
ŠKORPIJA
LJUBAV: Nalazite se u vrlo povoljnom periodu kada je ljubav u pitanju.
POSAO: Moguća pogrešna ulaganja. Nemojte impulsivno trošiti.
ZDRAVLJE: Sinuzitis.
STRELAC
LJUBAV: Moguća tajna ljubav prema nekome koga dugo poznajete.
POSAO: Moguće promene u vezi sa poslom i procesom rada.
ZDRAVLJE: Psihosomatske tegobe izazvane stresom.
JARAC
LJUBAV: Svideće vam se neko ko je društven i slobodnih shvatanja, ali u isto vreme i neuhvatljiv.
POSAO: Lako možete naći posao.
ZDRAVLJE: Promenljivo.
VODOLIJA
LJUBAV: Dobra komunikacija sa svima, ali neće vas interesovati obavezivanje.
POSAO: Uspeh u svakom poslu koji zahteva rad u timu.
ZDRAVLJE: Glavobolja.
RIBE
LJUBAV: Srešćete nekoga ko će vas duhovno stimulisati i ko će vam zato biti interesantan.
POSAO: Možete dobiti dve ponude za posao.
ZDRAVLJE: Solidno.
Izvor: informer.rs