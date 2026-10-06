Dnevni horoskop za utorak 6. oktobar: Rakovi upoznaju zanimljivu osobu, Škorpije upadaju u dugove

Još jedan uzbudljiv astrološki dan je pred nama, a evo šta očekuje svaki horoskopski znak.

OVAN

LJUBAV: Težićete ostvarenju nove ljubavi.

POSAO: Imaćete priliku da testirate radne sposobnosti, jer ćete doživeti neke izazove u radu.

ZDRAVLJE: Solidno.

BIK

LJUBAV: Moguć je emotivni stres koji će vas učiniti još ranjivijim.

POSAO: Ovo je dan za promene, izazvane spoljašnjim okolnostima.

ZDRAVLJE: Nervozan stomak.

BLIZANCI

LJUBAV: Moguće je da upoznate nekoga ko će vas zainteresovati, ali s kim nećete moći da ostvarite dugu vezu.

POSAO: Pozitivne promene.

ZDRAVLJE: Gljivične infekcije.

RAK

LJUBAV: Prisustvovaćete nekom sretnom događaju koji će vas ubaciti u ljubavno raspoloženje.

POSAO: Uspeh u radu sa decom.

ZDRAVLJE: Proširene vene.

LAV

LJUBAV: Danas biste mogli doživeti neku promenu, koju će inicirati partner.

POSAO: Uglavnom pozitivan razvoj događaja, bez stresa.

ZDRAVLJE: Dobro.

DEVICA

LJUBAV: Dan bez posebnih dešavanja, bićete okrenuti nekim drugim stvarima u životu.

POSAO: Možete dobiti ideju za privatan biznis.

ZDRAVLJE: Umor i pad vitalnosti.

VAGA

LJUBAV: Postoji mogućnost da napravite pozitivan pomak.

POSAO: Dobićete neke nove prilike koje bi mogle imati veze sa medijima.

ZDRAVLJE: Stabilno.

ŠKORPIJA

LJUBAV: Nalazite se u vrlo povoljnom periodu kada je ljubav u pitanju.

POSAO: Moguća pogrešna ulaganja. Nemojte impulsivno trošiti.

ZDRAVLJE: Sinuzitis.

STRELAC

LJUBAV: Moguća tajna ljubav prema nekome koga dugo poznajete.

POSAO: Moguće promene u vezi sa poslom i procesom rada.

ZDRAVLJE: Psihosomatske tegobe izazvane stresom.

JARAC

LJUBAV: Svideće vam se neko ko je društven i slobodnih shvatanja, ali u isto vreme i neuhvatljiv.

POSAO: Lako možete naći posao.

ZDRAVLJE: Promenljivo.

VODOLIJA

LJUBAV: Dobra komunikacija sa svima, ali neće vas interesovati obavezivanje.

POSAO: Uspeh u svakom poslu koji zahteva rad u timu.

ZDRAVLJE: Glavobolja.

RIBE

LJUBAV: Srešćete nekoga ko će vas duhovno stimulisati i ko će vam zato biti interesantan.

POSAO: Možete dobiti dve ponude za posao.

ZDRAVLJE: Solidno.

Izvor: informer.rs