Izmenjen režim rada Narodne kuhinje usled rekonstrukcije starog Doma učenika

Priprema i distribucija toplih obroka korisnicima Narodne kuhinje obustavljena je od petka, usled rekonstrukcije zgrade Starog doma učenika koje koristi Gerontološki centar u Kikindi. Lokalna samouprava, Crveni krst Kikinde, Srbije i Vojvodine aktivno traže rešenja da se problem što pre reši i pronađe novi oprostor u kojem će se pripremati topli obroci. Korisnicima će se do tada, prema utvrđeno rasporedu, paketi sa hranom deliti u nekoliko ulica, u tačno određeno vreme: Hajduk Veljkova ulica od 10 časova, Rade Trnića ispred broja 99 u 10 sati i 15 minuta, Jovana Jovanovića Zmaja ispred broja 135 u 10.30 časova, na uglu Braće Sredojev i Malog Bedema u 10.45 sati i na uglu ulica Nakovački drum i Livadska u 11 časova.

Nakon što je Gerontološki centar u Kikindi otkazao ugovor Crvenom krstu o korišćenju prostorija Starog učeničkog doma gde su se pripremali topli obroci za korisnike Narodne kuhinje u ulici Đure Jakšića broj 53, Crveni krst i lokalna samouprava aktivno traže nove prostorije. Razlog privremene obustave je renoviranje zgrade Doma, zbog čega je Crveni krst morao da izmesti kuhinjski blok i magacinske prostorije. Korisnici Narodne kuhinje privremeno će dobijati pakete hrane, umesto toplih obroka.

Prostor starog Doma učenika čiji se početak rekontrukcije očekuje uskoro, u vlasništvu je AP Vojvodine, a koristi ga Gerontološki centar u Kikindi za svoje potrebe. Iz lokalne samouprave uveravaju korisnike Narodne kuhinje da će nove prostorije biti pronađene što pre, kako bi sve funkcionisalo kao I do sada.

Program Narodne kuhinje u Kikindi funkcioniše od 1993. godine, a finansijski ga podržava lokalna samouprava. Koriste ga 223 porodice, tačnije, 536 osoba, koje će provremeno dobijati pakete sa hranom koji sadrže osnovne životne namirnice bez brašna, jer će im se umesto toga deliti hleb.