Kadeti ŽAK-a na Memorijalnom turniru u Beloj Crkvi

Kadetska ekipa Vaterpolo kluba ŽAK učestvovala je u subotu, 30. avgusta na Memorijalnom turniru održanom na Gradskom jezeru u Beloj Crkvi. Na turniru su, pored ŽAK-a, nastupile i ekipe iz Pančeva, Kraljeva i domaćina Bele Crkve. Takmičenje je bilo posvećeno deci ovog uzrasta i proteklo je u sportskom duhu i lepom druženju.

– „ Pre svega, želim da istaknem da je turnir održan u zaista prelepom ambijentu – okruženi prirodom, na Gradskom jezeru, uz odličnu organizaciju i sjajnu atmosferu. To je doprinelo da ceo događaj bude posebno iskustvo i za igrače i za nas trenere. Zadovoljan sam prikazanim, kako borbenošću, tako i napretkom u igri. Naši momci su pokazali veliki timski duh, fer-plej i međusobno poštovanje. Rezultat je bio u drugom planu – važnije je što su dali sve od sebe i što se iz svakog meča vraćamo bogatiji za novo iskustvo. Zahvaljujem se organizatorima na gostoprimstvu, svim ekipama na fer i prijateljskoj borbi u vodi, ali i roditeljima naših igrača, jer bez njihove podrške ovakvi nastupi ne bi bili mogući,“izjavio je trener Milivoj Stražmešter.

Ekipu ŽAK-a predstavljali su: Vizi, Sabovljev, Gavrilov, Utržen, Putnik, Kockar, Košničar, Đapa, Dučić, Popov Veljko, Popov Dušan, Bajić, Stančić, Mrvičić. Memorijalni turnir na Gradskom jezeru još jednom je pokazao da sport nije samo nadmetanje u bazenu, već i prilika za druženje, stvaranje prijateljstava i promovisanje pravih vrednosti među mladima. Ovo je još jedan dokaz koliko je važno ulagati u decu i sport, jer ovde svi izlazimo kao pobednici.