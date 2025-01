Kikinda radi i neće stati poručio gradonačelnik Mladen Bogdan na sedmoj sednici Skupštine grada

Na sedmoj sednici Skupštine grada Kikinde, odbornici su doneli odluku o davanju saglasnosti na izmenu i dopunu statuta Sportskog centra „Jezero”, koja je bila jedina tačka razmatrana na dnevnom redu.

– „ Odluku o izmeni Statuta a samim tim i o nazivu i delatnosti smo doneli da bi SC ,,Jezero” a kako će se u buduće zvati kulturno SC ,,Jezero” mogao da nastavi sa neometanim radom. Ova ustanova se ne bavi samo delatnostima iz oblasti sporta, već i o objektima koij su dati na upravljanje ,,Jezeru”, organizuje razni kulturni događaji i velike manifestacije od značaja za grad kao što su plesni festival ,,Ki dens fest”, pevačko međunarodno takmičenje ,,Ritam Evrope”, koncertni i bioskopski programi. Sportskom centru ,,Jezeru” dodeljeni su koeficijenti iz kulture jer koefiicjenti pogotovo a i cena rada koij su iz oblasti fizičke kulture i sporta nisu usklađeni sa stepenom obrazovanja naših zaposlenih i prelasom na te koeficijenti naših zaposlenih mi imamo primanja manja od minimalne zarade” rekao je Marko Rakin, v.d. direktora SC ,,Jezero”.

Odbornici vladajuće stranke prisustvovali su sednici, dok predstavnici opozicije nisu učestvovali u današnjem skupštinskom zasedanju. Odbornik Nikola Lukač postavio je pitanje da li će skupštinski odbor uskratiti odbornički dodatak opozicionim kolegama, jer kako je naveo, svesno izbegavaju dolazak i ne žele da obavljaju svoje dužnosti. Na ovo pitanje odgovorio je gradonačelnik Kikinde, Mladen Bogdan.

– „ To je još jedna da kažemo slika i prilika onoga svega što možemo da viidmo svih ovih dana i to je to licemerje, idemo da obustavimo, idemo da stanemo, idemo da štrajkujemo, a sa druge strane je dobro postavljeno ovo pitanje i bilo bi dobro odgovoriti na njega u nekom narednom periodu a to je da li će se ti koji pozivaju druge da ne rade, da štrajkuju da obustave rad, da li će se ti ljudi odreći svojih odborničkih dodataka nedolaskom na svoje radno mesto i u stvari šaljujući tu jednu poruku svega onoga što su uradili u ovom nekom prethodnom periodu, a mi kako ste mogli da vidite i čujete i građani i kolege odbornici, sve ovo što su i ovde radili u ovom mandatu i sve ovo što su govorili, iznosili sa ove govornice i slali neke poruke, mislim da nikome od nas ovde i od građana nije bilo bolje povodom tih svih njihovih izjava. Mi smo svih ovih nedelja i meseci predano i angažovano radili na tome da se Kikinda uprkos svim ovim problemima koje nam prave sa ove strane ljudi koji organizuju sve ove stvari da se Kikinda razvija, da Kikinda radi, da Kikinda ne doživi nešto što nije u interesu svih naših sugrađana i osnovna poruka naša, svih nas ovde koji smo došli na danas svoje radno mesto je da hoćemo da radimo, da hoćemo da nastavimo da razvijamo našu Kikindu i svakog dana ćemo se boriti za našu Kikindu, svakodnevno, od jutra do mraka, nećemo stati, nećemo ustuknuti pred onima koji žele da sve stane. Neće ništa stati. Kikinda ovog 24. januara radi, Kikinda nije stala, u Kikindi sve radi i mi ćemo da nastavimo da radimo, ništa neće stati, Kikinda radi i imaćemo još puno posla i niko nas neće zaustaviti u našim težnjama i u našim ciljevima da ostvarimo sve ono što smo zacrtali za lepšu, bolju i uspešniju Kikindu. Moja poruka našem narodu, onoj tihoj, pristojnoj većini koja sve ovo mora da trpi, da gleda i sluša je – pobediće Kikinda, pobediće Srbija, jači smo, bolji smo, imamo puno posla, hajde da radimo, hajde da se trudimo, hajde da se borimo dalje za napredniju, bolju, razvijeniju Kikindu. Živela Kikinda, živela Srbija,” poručio je Bogdan.