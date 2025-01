U toku je Nedelja prevencije karcinoma grlića materice

U Kalendaru zdravlja, treća nedelja januara posvećena je nedelji prevencije borbe protiv karcinoma grlića materice. Glavni cilj kampanje je da ovo maligno oboljenje kod žena može biti sprečeno uz adekvatnu prevenciju i pravovremene zdravstvene preglede, minimum jednom godišnje.

-„ Ovu nedelju obeležavamo svake godine mada za svakog ginekologa svaki dan je dan borbe protiv karcinoma grlića. U Srbiji oko 1.000 žena oboli godišnje, polovina nažalost izgubi tu bitku. Strašno je to, zato što je reč o oboljenju koje se da prevenirati. Sa velikim zadovoljstvom mogu da kažem da smo prethodne godine imali obolelih 6 žena od karcinoma za razliku od 2023. godine kada je bilo deset. To bi značilo da je bilo duplo manje ali ne bih se ja tu mnogo opuštala, to je samo igra statistike. Srećna sam što je oko 57 intervencija obavljeno u kikindskoj Bolnici u smislu uklanjanja prekanceroznih promena sa grlića, tako da smo mi praktično uspeli da kod 57 žena sprečimo nastanak karcinoma i bolest zaustavimo u najranijoj fazi. Ne postoji taj simptom koji ukazuje da je bolest počela, najbolje je doći bez ikakve simpomatologije, uzima se PAPA bis, jednom godišnje i to je sasvim dovoljno. Naravno ukoliko eventualno PAPA bris nije dobar imamo mogućnost da da napravimo dodatnu dijagnostiku, pa ako je neophodnu onda se rade i dalje analize u Bolnici gde se uzimaju isečci. Karcinom grlića jedan je od retkih za koji znamo uzork – to je HPV virus koji je široko rasprostranjen u našoj populaciji i nije samo vezan za karcinom grlića – nego i karcinoma vulve, vagine, penisa, anusa i karcinom grla. Prevencija za to je imunizacija,” istakla je dr Dragana Miladinov, načelnica Službe za zdravstvenu zaštitu žena.

U Dispanzeru za žene sa pacijentkinjama rade tri lekara, s tim što je jedna doktorka trenutno na porodiljskom odsustvu. Na dnevnom nivou javlja se između 40 i 45 pacijenktinja po lekaru, odnosno oko 1.600 na mesečnom nivou.

-„ Znamo da uzmemo negde oko 3.000 PAPA godišnje. Naš kapacitet je takav jer jedan lekar ni ne bi smeo da primi više od tog broja pacijenata i to je već preko nekog broja, ali eto statistika nam je takva. Imamo redovne pacijentkinje svake godine, a žene koje ne dolaze, ne znam šta bih rekla. Ovo je endelja kada mi njih podsećamo, dođite da vas viidmo, makar jednom godišnje,” dodala je dr Miladinov.

Zakazivanja su do svakog petog u mesecu do popune termine na broj telefona 0230 316 015, kao i elektronskim putem.