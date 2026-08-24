Kikindski korzo: Mesto gde su se rađale ljubavi i prijateljstva

Kikindski korzo decenijama je bio mnogo više od obične večernje šetnje, jer su se upravo tu sastajali prijatelji, susretale simpatije, sklapala poznanstva i dogovaralo gde će se provesti ostatak večeri. Tradiciju koja je vremenom iščezla Kikinđani već petnaest godina simbolično oživljavaju, čuvajući uspomene na nekadašnji društveni život grada. Kako je korzo zaista izgledao pričaju oni koji su njime nekada svakodnevno šetali, dok najmlađi Kikinđani otkrivaju kako danas zamišljaju ovakav način druženja.