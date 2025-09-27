Koktel u Gradskoj kući okupio goste iz Srbije i regiona

Koktel u Gradskoj kući za 40. ,,Dane ludaje” okupio je i ove godine brojne goste iz svih krajeva Srtbije, Rumunije, Mađarske, aili I Republike Srpske. Bila je ovo prilika da popričamo sa nekima od njih i saznamo o planovima i saradnji, kao I o razvoju našeg grada u različitim oblastima, posebno u poljoprivredi.

Koktel u Gradskoj kući za 40. ,,Dane ludaje”, pored brojnih gostiju iz Srbije I Republike Srpske okupio je I one koji svojim radom I angažmanom doprinose razvoju Kikinde kao poloprivrednog kraja. Među njima je bila i Milica Janković, posebna savetnica ministra poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede.

O utiscima u Kikindi i nadaleko poznatim ,,Danima ludaje” gosti su imali samo reči hvale.Kikinda je ugostila i funkcionere iz Bihaća, bratskog grada, koji su najavili skoriju saradnju u oblastima kulture i sporta.

O planovima i saradnji Kikinde i bratskih i prijateljskih gradova, kao i o utiscima nakon razgovora sa njima za TV Kikinda govorio je gradonačelnik Mladen Bogdan.

Saradnja Kikinde i Novog Sada doseže daleko u prošlost, zbog čega su Novosađani često gosti povodom brojnih svečanosti. Nakon koktela u Gradskoj kući, održana je svečana manifestacija na trgu kada su dodeljene nagrade vlasnicima najteže i najduže ludaje. I ove godine odbranili su titule Tibor Kokai iz Mađarske sa bundevom teškom 832 kilograma i Gordana Lazić čija je tikva bila duga 295 centimetara.