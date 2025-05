Koncert nastavnika OMŠ „Slobodan Malbaški” nadmašio sva očekivanja

Tradicionalni koncert nastavnika Osnovne muzičke škole „Slobodan Malbaški” nadmašio je sva očekivanja i ostavio snažan, pozitivan utisak na sve prisutne posetioce.

Kikinđani su imali priliku da uživaju u koncertu nastavnika Osnovne muzičke škole „Slobodan Malbaški”, održanom u svečanoj sali Narodnog muzeja. Ovaj tradicionalni nastup iz godine u godinu prevazilazi očekivanja publike, a posebnu draž koncertu daje podrška učenika škole, koji sa ponosom bodre svoje profesore. Time se još jednom potvrđuje da se u ovoj ustanovi ne neguju samo znanje i muzika, već i ljubav, zajedništvo i prijateljstvo.

-Veoma mi znači to što su đaci škole došli na koncert i pružili podršku svojim nastavnicima. Priprema za koncert je trajala neko vreme, ponosna sam na to što smo održali uspešan koncert. Najbitnije nam je to kako se publika oseća, a po ovome što vidim rekla bih da je svima bilo lepo i zanimljivo – istakla je Nikolina Suvajdžić profesorka saksofona OMŠ „Slobodan Malbaški” Kikinda.

Veliko zadovoljstvo zbog uspešno održanog koncerta izrazila je i Margita Detari, direktorica Osnovne muzičke škole „Slobodan Malbaški”.

-Nikoga od izvođača i nastavnika ne bih izdvojila, svi su se potrudili i uradili dobar posao, pripremili lep koncert i veoma sam zadovoljna – dodala je Margita Detari direktorica OMŠ „Slobodan Malbaški” Kikinda.

OMŠ „Slobodan Malbaški” iznedrila je veliki broj talentovanih đaka, a danas ih broji više od 300.