Letnje kiše u julu pogodovale usevima ludaja kod poljoprivrednog proizvođača Nikole Krnića

Na parceli poljoprivrednog proizvođača Nikole Krnića iz Kikinde već više od decenije raste tikva – kikindska ludaja. Tokom 15 godina, koliko se bavi ovim poslom, on je stekao veliko iskustvo u njenom uzgoju i prilagođavanju različitim vremenskim uslovima. Julska kiša, koja je dobrodošla svim poljoprivrednicima, ostavila je traga i na njegovim usevima pa je stanje pred početak berbe znatno bolje nego što se očekivalo. -„ 2010. godine moj otac je prvi put zasadio ludaje na jednoj manjoj površini, tako da se svake godine povećavalo, nekad smo imali jutro, ove godine je manja površina – pola jutra. Krajem aprila smo posejali, međutim, onda je usledio jedan sušan period, ludaje nisu podjednako nicale, neke su nikle tek, a neke su još ostale, tako da su nikle negde sredinom, ili krajem maja, tako da su baš bile nejednake. Onda je udario korov pa smo baš imali dosta problema, tokom jaja i juna smo imali dva puta paranje – dva puta ručno, dva puta mašinski tako da smo nekako uspeli da se rešimo koorva, onda smo naravno navodnjavali tokom juna i jula, kada su bili sušni periodi. Julske padavine bile su pravo vreme kada je ludaja cvetala i bio joj potreban određen stepen vlažnosti i da temperature budu oko 20 stepeni što je idealno za oprašivanje, što prošle godine nažalost nije bilo tako. Prinosi su solidni, zato što smo navodnjavali, a čuo sam od nekih proizvođača koji nisu navodnjavali, da nemaju baš dobar rod,” rekao je za TV Kikinda Nikola Krnić, poljoprivredni proizvođač, predsednik Udruženja „Kikindska ludaja”.

Berba počinje krajem avgusta, početkom septembra. Uz tamburice koje pre svega služe za pripremu kolača, ali i za proizvodnju kraft piva, što u poslednje vreme postaje sve traženije na tržištu, Krnić gaji i ukrasne tikve.

-„ One su najčešće za dekoraciju i dosta dugo mogu da stoje, neke moje su stajale i do marta meseca, tvrđe su, neko ih i jede, ne znam nisam probao, imam ove tamburice naše za jelo i najbolje su. N 40. jubilarnim ,,Danima ludaje”, po treći put biraćemo najslađu kikindsku ludaju, to su ove tamburice, muskantne ludaje a članovi našeg Udruženja biće i sudije za najtežu i najdužu ludaju. Takmičenje je u svetskoj asocijaciji tako da su rezultati prepoznati i na svetskom nivou,” poručio je Krnić.