Mali: Prijava za državnu pomoć od 7, isplata iz Akcionarskog fonda od 22. septembra

Prvi potpredsednik vlade i ministar finansija Siniša Mali rekao je da će prijava za jednokratnu državnu pomoć od 6.000 dinara početi 7. septembra, kao i da će pomoć iz Akcionarskog fonda biti isplaćena od 22. do 27. septembra. “Mi ćemo iz tog fonda isplatiti tim građanima koji imaju pravo, 6. 000 dinara, u periodu od 22. do 25. septembra. Ostali građani koji nemaju pravo na isplatu iz Akcionarskog fonda, dobiće direktno 6. 000 dinara iz budžeta. 7. septembra otvaramo prijave. Da vas podsetim, sve smo to radili već više puta. Isplata je bila 100 evra 2020. godine, 2021. smo isplaćivali opet 20, 30, 50 evra svaki put kada smo imali neki višak u budžetu, to smo isto radili“, kazao je Mali za TV Pink.

Kako kaže, u Upravi za trezor građani mogu da povere da li imaju pravo na pomoć iz Akcionarskog fonda.

Prvi potpredsednik vlade i ministar finansija Siniša Mali najavio je danas da će u narednih 10 do 15 dana biti doneta odluka o nivou povećanja plata i penzija koje će, kako je rekao, biti veće od decembra ili januara naredne godine.

On je to rekao na sednici Skupštine Srbije, obrazlažući rebalans budžeta, dodajući da je cilj države da ove godine rast ekonomije bude 3,3 odsto i bude u top tri rasta ekonomije u Evropi, a da sledeće godine, zajedno sa Ekspom, Srbija bude broj jedan ekonomija Evrope kada je stopa našeg rasta i razvoja u pitanju.

Podsetio je da će od 1. januara naredne godine minimalna zarada biti podignuta sa 550 na 600 evra.