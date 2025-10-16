Ministarstvo poljoprivrede pokrenulo obuke za profesionalne korisnike pesticida

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, preko Uprave za zaštitu bilja, započelo je sprovođenje obuka namenjenih profesionalnim korisnicima sredstava za zaštitu bilja. Ove obuke sprovode se u skladu sa Zakonom o sredstvima za zaštitu bilja, a cilj im je da se obezbedi bezbedna primena pesticida i zaštita zdravlja ljudi, životinja i životne sredine. Obavezu pohađanja obuke imaju svi koji u okviru svog posla koriste sredstva za zaštitu bilja, kao i poljoprivredni proizvođači koji svoje proizvode plasiraju na tržište. Kroz teorijski i praktični deo programa, polaznici stiču znanje o pravilnom rukovanju, čuvanju i transportu pesticida, ali i o njihovom bezbednom odlaganju. Tokom obuke obrađuju se teme koje obuhvataju osnovne karakteristike pesticida, integrisano upravljanje štetnim organizmima, kao i uticaj sredstava na zdravlje ljudi i životinja. Poseban akcenat stavljen je na proveru ispravnosti uređaja za primenu pesticida, upotrebu zaštitne opreme i prepoznavanje simptoma trovanja, ali i na pružanje prve pomoći u slučaju nezgode. Polaznici se upoznaju i sa načinom na koji se pesticidi ponašaju u životnoj sredini – njihovom razgradnjom, mogućim zagađenjem voda i merama zaštite biljnog i životinjskog sveta, uključujući pčele i druge korisne insekte. Deo programa posvećen je i pravilnom odlaganju ambalaže, ispiranju i postupanju sa neiskorišćenim rastvorima. Ove obuke trenutno sprovodi 32 ovlašćene ustanove – poljoprivredne savetodavne službe, fakulteti i visoke škole osnovane od strane Vlade Republike Srbije. Po završetku programa i uspešno položenoj proveri znanja, učesnici dobijaju sertifikat profesionalnog korisnika, koji će uskoro biti uslov za kupovinu sredstava za zaštitu bilja.