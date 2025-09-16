Mokrinčani ponosni na svoju bibliotekarku Dacu, najbolju bibliotekarku Srbije

Mokrin je ponosan na svoje kulturne radnike, a među njima posebno mesto zauzima Darinka Maljugić, poznatija kao Daca bibliotekarka. Njeno ime gotovo je sinonim za predanost i ljubav prema knjigama u ovom kraju. Već 2012. godine, Darinka je nagrađena prestižnom plaketom Bibliotekarskog društva Srbije, priznanjem koje je potvrđivalo njen status najboljeg bibliotekara u javnim bibliotekama širom zemlje. Ove godine, na Memorijalu posvećenom Miroslavu Antiću, Daca je ponovo dobila priznanje za svoj izuzetan doprinos kulturnom životu Mokrina. Kolege, prijatelji i brojni čitaoci još jednom su joj zahvalili za sve što svakodnevno čini – od savetovanja mladih pisaca do preporuka dobre knjige i očuvanja tradicije bibliotekarstva.

-„ Što se tiče svih kulturnih dešavanja u Mokrin ne postoji ni jedno gde biblioteka i ja nisam uključena. Što se tiče Memorijala Miroslavu Antiću 25. godina sam direktno ili indirektno uključena u dešavanja i samu realizaciju takođe i manifestacije Dan Raše Popova a i sve ostale aktivnosti vezane za kulturu, biblioteka naravno podrazmeva se da sam deo toga. Ovo prestižno priznanje svakako da imponuje za minulo vreme i rad koji sam uložila u sve to,” rekla nam je Darinka.

Svoju bibliotekarsku priču započela je 1995. godine u rodnom Iđošu, a pet godina kasnije njena energija i ljubav prema knjigama stigle su u Mokrin. Dolaskom Darinke, biblioteka ,,Miroslav Antić” je oživela, a kulturni život sela dobio je novu svetlost. Meštani ističu da je ona unela toplinu, živost i inspiraciju, vraćajući čitaoce u prostor gde knjige pričaju priče svih generacija. Njena predanost ide mnogo dalje od same biblioteke. Darinka je osnovala dečju dramsku, recitatorsku i likovnu sekciju, priprema književne večeri, razne performanse i scenografski doprinosi Memorijalu ,,Miroslav Antić“, ,,Danu Raše Popova” i drugim.

-„ Biblioteka Miroslav Antić u Moktrinu ima preko 12.000 knjiga a čitaoci mnogo manje čitaju nego ranijih godina, ali mogu da se pohvalim i da čitaju. Deca najviše vole tinejdžerske romane, poopularnu nauku, slikovnice naravno čitaju najmlađi, dok odrasli u zadnje vreme vole da čitaju i epsku fantastiku. Mokrinska biblioteka ima specifičnosti jer drži razne radionice, dramsku sekciju, recitatorsku po kojoj smo poznati. Na ovom mestu Biblioteka postoji od 1972. godine, mi moramo da se pohvalimo da naša gradska Biblioteka ,,Jovan Popović” ove godine slavi 180 godina i mi smo najstarija ustanova kulture u gradu, a tragovi postojanja biblioteke u Mokrinu datiruju još iz 1871. godine kao prva ratarska čitaonica, menjala je razne oblike a kao deo Narodne biblioteke je posle Drugog svetskog rata od 1946. godine,” dodala je naša sagovornica.