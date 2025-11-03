Mudre sove ušare inspiracija za novembarske radionice u Narodnom muzeju Kikinda

Narodni muzej Kikinda i ove godine nastoji da kroz različite aktivnosti poveže nauku, edukaciju i zabavu, podsećajući da su sove ušare više od simbola – one su pokazatelj skladnog suživota prirode i ljudi u srcu Banata. Od sutra mališane u ovoj ustanovi očekuje kreativna radionica na kojoj će, kroz druženje, crtanje i zanimljive priče, saznati više o osobinama sova ušara, njihovom životnom ciklusu, navikama i značaju koji imaju u ekosistemu. Cilj je da deca od ranog uzrasta razvijaju svest o važnosti očuvanja prirode i poštovanju živog sveta oko nas.

-„ Ove godine Narodni muzej je povodom Sovembra pripremio vrlo bogat program u čast naših sova uveli smo i jendu novu radionicu, pored ovih starih, dobro poznatih. Nova se zove „ Sovine supermoći – sluh i vid u kaciji” sa željom da u ovim brzim i teškim vremenima uspemo da decu vratimo, da probudimo u njima radoznalost prema prirodi koja nažalost, zbog svih okolnosti u kojima danas žiivmo jednostavno nestaje,” izjavila je Ljubica Vojvodić, muzejski savetnik Narodnog muzeja Kikinda.

Naša sagovornica dodaje da je radionica namenjena školskim grupama i za nju je potrebna prethodna najava telefonom na 422 – 500. Odvijaće se u terminima od 10 do 16 časova.

-„ Radionica se sastoji iz edukativnog dela, gde se najmlađi sugrađani na slikovit način upoznaju sa sovinim superčulima, koja joj omogućavaju da lovi u mraku, i jednostavnim načinom života kojem se prilagodila kako bi opstala. Pored ove radionice, koja je namenjena grupi dece, u Muzeju će biti organizovan i prateći program, koji počinje sutra od 16 do 20 časova svakog dana osim ponedeljka i nedelje. Radionice se odvijaju od utorka do petka, dok se prateći program održava i subotom. Program su pripremile koleginice Slavica Cvijetić i Ljubica Takačev, a sastoji se iz istraživačke radionice – naše dobro poznate „Šta je sova pojela“ – i kreativnog dela pod nazivom „Sovin pogled“, gde će deca, zajedno sa svojim roditeljima ili samostalno, učestvovati u aktivnostima. Za ovaj prateći program nije potrebno zakazivanje – dovoljno je da deca dođu sa roditeljima ili u grupama, a naše vodičice će ih dočekati i zajedno sa njima se igrati i učiti,” dodala je Vojvodić.