Na brzoj pruzi Beograd – Subotica danas je uspostavljen redovan putnički saobraća

Na brzoj pruzi Beograd – Subotica danas je uspostavljen redovan putnički saobraćaj. Na relaciji Beograd Centar – Subotica – Beograd Centar organizovan je saobraćaj Inter City vozova (SOKO) i Inter Regio vozova. Vozovi će saobraćati brzinom do 200 kilometara na sat. Pruga za velike brzine Novi Sad – Subotica – državna granica sa Mađarskom duga je 108,1 kilometar, saopštila je Infrastruktura železnice Srbije.

Prvi polazak za Suboticu krenuo je danas u 12 sati iz železničke stanice Beograd Centar Inter City vozom broj 546. U isto vreme iz železničke stanice Subotica prvi polazak bio je za Beograd Centar istim vozom, broj 547. Na svečanosti u Subotici kada je najavljeno uspostavljanje brze pruge, predsednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je da prijateljstvo sa Mađarskom donosi brži ekonomski napredak i dalji dolazak investitora.

Vučić je istakao da će ostati zapisano da je ova generacija stvarala istoriju izgradnjom brze pruge. Zamenik ministra za saobraćaj i građevinarstvo Mađarske, Nandor Čepreg, naglasio je da je brza pruga nova kapija koja će povezivati Evropu i Daleki Istok. Ambasador Kine u Srbiji, Li Ming, rekao je da brza pruga predstavlja primer strateškog partnertva Kine i Sbije.

Do 12. oktobra Srbijavoz će izdavati besplatne vozne karte, koje putnici mogu preuzeti na blagajni, putem mobilne aplikacije i sajta Srbijavoza. Gde je navedeno da će 18 SOKO vozova (od broja 540 do 557) saobraćati na svaka dva sata na relaciji Beograd Centar – Subotica – Beograd Centar. Na toj relaciji vozovi će saobraćati od 6 do 22 sata, a vožnja traje 79 minuta. Takođe, osam Inter Regio vozova saobraćaće na istoj relaciji na četiri sata, tako da su polasci iz stanice Beograd Centar od 7 do 19, a iz Subotice od 5 do 17 časova. Vožnja Inter Regio vozovima traje 98 minuta. Ostali vozovi za prevoz putnika na relaciji Beograd-Petrovaradin saobraćaće po važećoj organizaciji, bez promena.