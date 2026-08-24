Na putevima Kikinde tokom vikenda otkriveno 284 prekršaja u kontroli saobraćaja

Na području Policijske uprave u Kikindi u danima vikenda dogodile su se četiri saobraćajne nezgode i to jedna sa materijalnom štetom i tri sa nastradalim licima u kojima su dve osobe zadobile teške, a jedna osoba lake telesne povrede. U nezgodama je nastala materijalna šteta u iznosu od 182.000 dinara. U tri slučaja, saobraćajne nezgode dogodile su se zbog nepropisnih radnji od strane vozača, dok je do jedne saobraćajne nezgode došlo zbog upravljanja vozilom pod dejstvom alkohola. Zbog učinjenih saobraćajnih prekršaja ukupno je otkriveno 284 prekršaja u kontroli saobraćaja. Istovremeno, iz saobraćaja je zbog upravljanja vozilom pod dejstvom alkohola i psihoaktivnih supstanci isključeno 23 vozača, od čega je 5 vozača zadržano u trajanju do 12 časova, jer je izmerena količina alkohola u organizmu prelazila granicu od 1,20 mg/ml alkohola u organizmu tj. imali su nedozvoljene psihoaktivne supstance. Takođe, otkriveno je 58 prekršaja nekorišćenja sigurnosnog pojasa, 137 prekršaja prekoračenja dozvoljene brzine kretanja vozila i 66 ostalih prekršaja.